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Трамп заработал в 2025 году более миллиарда долларов на криптовалюте - РИА Новости, 01.07.2026
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04:00 01.07.2026
Трамп заработал в 2025 году более миллиарда долларов на криптовалюте

Трамп в 2025 году заработал 1,4 миллиарда долларов на криптовалюте

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заработал более миллиарда долларов на криптовалюте в прошлом году.
  • Общий доход от криптоактивов превысил 1,4 миллиарда долларов, став основным источником поступлений для президента.
  • В декларации Трампа фигурируют доходы от продажи токенов компании World Liberty Financial, операций через CIC Digital LLC и реализации доли в Stablecoin Holdco.
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заработал в прошлом году более миллиарда долларов на криптовалюте, следует из финансового отчета в распоряжении РИА Новости.
Во вторник Управление по этике государственных служащих США обнародовало отчет. Декларация Трампа за 2025 год занимает 927 страниц.
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Общий доход от криптоактивов превысил 1,4 миллиарда долларов, став основным источником поступлений для президента и с большим отрывом обогнав выручку от его гостиничного и гольф-бизнеса. Для сравнения: частный клуб в Палм-Бич принес 77 миллионов долларов, а гольф-клуб в Северной Виргинии – всего 25 миллионов.
В декларации Дональда Трампа фигурируют 594 миллиона от продажи токенов World Liberty Financial - связанной с его семьей компании, 636 миллионов через мемкоин-структуру CIC Digital LLC, 197 миллионов от реализации доли в Stablecoin Holdco, а также криптоактивы на цифровых кошельках CIC Digital LLC на сумму не менее 60 миллионов долларов.
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