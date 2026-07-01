Трамп заработал в 2025 году более миллиарда долларов на криптовалюте

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заработал более миллиарда долларов на криптовалюте в прошлом году.

Общий доход от криптоактивов превысил 1,4 миллиарда долларов, став основным источником поступлений для президента.

В декларации Трампа фигурируют доходы от продажи токенов компании World Liberty Financial, операций через CIC Digital LLC и реализации доли в Stablecoin Holdco.

ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заработал в прошлом году более миллиарда долларов на криптовалюте, следует из финансового отчета в распоряжении РИА Новости.

Во вторник Управление по этике государственных служащих США обнародовало отчет. Декларация Трампа за 2025 год занимает 927 страниц.

Общий доход от криптоактивов превысил 1,4 миллиарда долларов, став основным источником поступлений для президента и с большим отрывом обогнав выручку от его гостиничного и гольф-бизнеса. Для сравнения: частный клуб в Палм-Бич принес 77 миллионов долларов, а гольф-клуб в Северной Виргинии – всего 25 миллионов.