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Температура Мирового океана в июне обновила исторический максимум - РИА Новости, 01.07.2026
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13:18 01.07.2026 (обновлено: 15:25 01.07.2026)
Температура Мирового океана в июне обновила исторический максимум

Copernicus: температура поверхности Мирового океана в июне обновила максимум

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТихоокеанское побережье
Тихоокеанское побережье - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя температура поверхности Мирового океана в июне достигла от 20,98 до 21,0 градуса Цельсия и обновила исторический максимум.
  • По данным Copernicus Climate Change Service и Copernicus Marine, температура поверхности Мирового океана превысила показатели 2023 и 2024 годов.
  • Директор службы Copernicus по изменению климата Карло Буонтемпо ожидает, что в ближайшие месяцы будут побиты новые температурные рекорды на фоне текущего уровня температуры океана и воздействия Эль-Ниньо.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Средняя температура поверхности Мирового океана в июне обновила исторический максимум и достигла, по разным оценкам, от 20,98 до 21,0 градуса Цельсия, сообщили европейские службы мониторинга Copernicus Climate Change Service и Copernicus Marine.
Отмечается, что, по данным службы по мониторингу изменения климата Copernicus (C3S), температура поверхности Мирового океана 21 июня 2026 года превысила показатели 2023 и 2024 годов на 0,03 градуса Цельсия. В службе морских исследований Copernicus Marine установили, что новый исторический максимум превысил значения 2023 и 2024 годов на 0,1 градуса.
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"C3S и CMEMS подтвердили, что глобальные температуры поверхности Мирового океана в настоящее время превысили рекордные значения для этого времени года, зафиксированные в 2023 и 2024 годах", — говорится в материале.
Директор службы Copernicus по изменению климата Карло Буонтемпо ожидает, что на фоне таких показателей температуры океана и с учетом воздействия климатического явления Эль-Ниньо в ближайшие месяцы, скорее всего, будут побиты новые температурные рекорды.
Ведущий океанограф службы Симон ван Геннип, в свою очередь, отметил, что с наступлением Эль-Ниньо 2026 год, вероятно, войдет в число самых жарких за всю историю наблюдений. По его словам, потепление обусловлено как развитием явления Эль-Ниньо, так и продолжающимся накоплением парниковых газов в атмосфере.
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По оценкам ученых, Мировой океан поглощает около 90 процентов избыточного тепла, возникающего вследствие выбросов парниковых газов. Повышение температуры океана усиливает испарение, способствует возникновению экстремальных осадков, тропических циклонов и наводнений, ускоряет повышение уровня моря и оказывает серьезное негативное воздействие на морские экосистемы, включая гибель кораллов.
В прошлом месяце эксперты ООН предупредили, что Мировой океан переживает "углубляющийся кризис", поскольку его нагрев и повышение уровня происходят быстрее, чем прогнозировалось ранее.
В январе 2024 года европейская служба мониторинга Copernicus сообщала, что средняя температура поверхности Мирового океана в течение 2023 года оставалась необычно высокой, побив рекорды за период с апреля по декабрь.
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