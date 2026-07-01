Температура Мирового океана в июне обновила исторический максимум

Краткий пересказ от РИА ИИ Средняя температура поверхности Мирового океана в июне достигла от 20,98 до 21,0 градуса Цельсия и обновила исторический максимум.

По данным Copernicus Climate Change Service и Copernicus Marine, температура поверхности Мирового океана превысила показатели 2023 и 2024 годов.

Директор службы Copernicus по изменению климата Карло Буонтемпо ожидает, что в ближайшие месяцы будут побиты новые температурные рекорды на фоне текущего уровня температуры океана и воздействия Эль-Ниньо.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Средняя температура поверхности Мирового океана в июне обновила исторический максимум и достигла, по разным оценкам, от 20,98 до 21,0 градуса Цельсия, сообщили европейские службы мониторинга Copernicus Climate Change Service и Copernicus Marine.

Отмечается, что, по данным службы по мониторингу изменения климата Copernicus (C3S), температура поверхности Мирового океана 21 июня 2026 года превысила показатели 2023 и 2024 годов на 0,03 градуса Цельсия. В службе морских исследований Copernicus Marine установили, что новый исторический максимум превысил значения 2023 и 2024 годов на 0,1 градуса.

"C3S и CMEMS подтвердили, что глобальные температуры поверхности Мирового океана в настоящее время превысили рекордные значения для этого времени года, зафиксированные в 2023 и 2024 годах", — говорится в материале.

Директор службы Copernicus по изменению климата Карло Буонтемпо ожидает, что на фоне таких показателей температуры океана и с учетом воздействия климатического явления Эль-Ниньо в ближайшие месяцы, скорее всего, будут побиты новые температурные рекорды.

Ведущий океанограф службы Симон ван Геннип, в свою очередь, отметил, что с наступлением Эль-Ниньо 2026 год, вероятно, войдет в число самых жарких за всю историю наблюдений. По его словам, потепление обусловлено как развитием явления Эль-Ниньо, так и продолжающимся накоплением парниковых газов в атмосфере.

По оценкам ученых, Мировой океан поглощает около 90 процентов избыточного тепла, возникающего вследствие выбросов парниковых газов. Повышение температуры океана усиливает испарение, способствует возникновению экстремальных осадков, тропических циклонов и наводнений, ускоряет повышение уровня моря и оказывает серьезное негативное воздействие на морские экосистемы, включая гибель кораллов.

В прошлом месяце эксперты ООН предупредили, что Мировой океан переживает "углубляющийся кризис", поскольку его нагрев и повышение уровня происходят быстрее, чем прогнозировалось ранее.