Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс Такси" не фиксирует роста цен на поездки из-за ситуации с топливом - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 01.07.2026
"Яндекс Такси" не фиксирует роста цен на поездки из-за ситуации с топливом

"Яндекс Такси" не фиксирует системного роста цен из-за ситуации с топливом

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушки садятся в такси "Яндекс Go" на улице Москвы
Девушки садятся в такси Яндекс Go на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Девушки садятся в такси "Яндекс Go" на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сервис «Яндекс Такси» не фиксирует системного роста цен на поездки из-за ситуации с топливом в России.
  • Сервис ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сервис "Яндекс Такси" не фиксирует системного роста цен на поездки и оттока водителей из-за ситуации с топливом в России, заявили РИА Новости в компании.
"Мы не фиксируем системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом", - сказали в пресс-службе сервиса.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Ситуация с топливом в России будет исправлена, заявила Матвиенко
Вчера, 11:39
Там добавили, что ведут переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси.
В России действует ряд мер для обеспечения топливом внутреннего рынка. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива - для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок. Госдума в конце июня приняла закон о налоговых стимулах для импорта топлива в Россию из стран ЕАЭС и для роста его производства в России.
Вице-премьер РФ Александр Новак в конце июня в дополнение к этому поручил проработать дальнейшие меры поддержки топливного рынка.
Автозаправочная станция АЗС - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Минпромторг держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ретейлеров
30 июня, 15:36
 
РоссияЯндекс.Такси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала