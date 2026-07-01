Девушки садятся в такси "Яндекс Go" на улице Москвы. Архивное фото

Девушки садятся в такси "Яндекс Go" на улице Москвы

"Яндекс Такси" не фиксирует роста цен на поездки из-за ситуации с топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ Сервис «Яндекс Такси» не фиксирует системного роста цен на поездки из-за ситуации с топливом в России.

Сервис ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сервис "Яндекс Такси" не фиксирует системного роста цен на поездки и оттока водителей из-за ситуации с топливом в России, заявили РИА Новости в компании.

"Мы не фиксируем системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом", - сказали в пресс-службе сервиса.

Там добавили, что ведут переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси.

России действует ряд мер для обеспечения топливом внутреннего рынка. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива - для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок. Госдума в конце июня приняла закон о налоговых стимулах для импорта топлива в Россию из стран ЕАЭС и для роста его производства в России.