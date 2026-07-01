В Нижнем Тагиле организаторам ОПГ дали до десяти лет колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил участников организованной преступной группы к срокам от 7,5 до 10 лет колонии.

Лидер группы Газрат Ширинов получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Участникам группы назначены наказания в зависимости от степени их участия в преступлениях, связанных с вымогательствами, хищением оружия и причинением вреда здоровью.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к срокам от 7,5 до 10 лет колонии участников организованной преступной группы, действовавшей в городе, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении участников организованной преступной группы, действовавшей на территории города. Уголовное дело, рассмотрение которого началось в декабре 2025 года, насчитывало более 50 томов", – рассказали в инстанции.

Лидер группы – 26-летний житель Нижнего Тагила Газрат Ширинов. В ноябре 2022 года он создал первую организованную группу. Участники по его указанию выследили местного жителя, избили его, потребовали у его отца 200 тысяч рублей. Мужчина передал злоумышленникам половину суммы.

Осенью 2023 года фигурант в одиночку угрожал и вымогал деньги уже у знакомого, в итоге получив от него около 49 тысяч рублей. В ноябре 2023 года лидер ОПГ в кафе напал на посетителя, похитил у него травматический пистолет с боеприпасами, сломал челюсть, уточняет пресс-служба.

В январе 2024 года Ширинов создал вторую, уже более многочисленную, "оснащенную группу". Сообщники собирали компрометирующую информацию на жителей города, а потом под угрозами жестокой расправы требовали от жертв крупные суммы денег.

« "Лидеру ОПГ Газрату Ширинову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.