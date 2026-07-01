Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Тагиле организаторам ОПГ дали до десяти лет колонии - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 01.07.2026
В Нижнем Тагиле организаторам ОПГ дали до десяти лет колонии

В Нижнем Тагиле организаторам ОПГ дали от 7,5 до 10 лет колонии

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил участников организованной преступной группы к срокам от 7,5 до 10 лет колонии.
  • Лидер группы Газрат Ширинов получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
  • Участникам группы назначены наказания в зависимости от степени их участия в преступлениях, связанных с вымогательствами, хищением оружия и причинением вреда здоровью.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к срокам от 7,5 до 10 лет колонии участников организованной преступной группы, действовавшей в городе, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении участников организованной преступной группы, действовавшей на территории города. Уголовное дело, рассмотрение которого началось в декабре 2025 года, насчитывало более 50 томов", – рассказали в инстанции.
Задержание одного из лидеров ОПГ Артаковские в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
В Челябинской области задержали одного из лидеров ОПГ "Артаковские"
26 июня, 17:35
Лидер группы – 26-летний житель Нижнего Тагила Газрат Ширинов. В ноябре 2022 года он создал первую организованную группу. Участники по его указанию выследили местного жителя, избили его, потребовали у его отца 200 тысяч рублей. Мужчина передал злоумышленникам половину суммы.
Осенью 2023 года фигурант в одиночку угрожал и вымогал деньги уже у знакомого, в итоге получив от него около 49 тысяч рублей. В ноябре 2023 года лидер ОПГ в кафе напал на посетителя, похитил у него травматический пистолет с боеприпасами, сломал челюсть, уточняет пресс-служба.
В январе 2024 года Ширинов создал вторую, уже более многочисленную, "оснащенную группу". Сообщники собирали компрометирующую информацию на жителей города, а потом под угрозами жестокой расправы требовали от жертв крупные суммы денег.
«
"Лидеру ОПГ Газрату Ширинову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Остальным участникам группы в зависимости от степени их участия назначено от 9 до 7,5 лет колонии строгого режима. Вменялись фигурантам статьи об организации и участии в двух устойчивых преступных сообществах, которые специализируются на вымогательствах, хищении оружия и умышленном причинении вреда здоровью.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
На Урале нейтрализовали ОПГ, занимавшуюся похищениями
25 июня, 17:44
 
ПроисшествияНижний ТагилРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала