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"Все кончено". В США резко высказались о происходящем в зоне СВО - РИА Новости, 01.07.2026
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12:51 01.07.2026 (обновлено: 12:52 01.07.2026)
"Все кончено". В США резко высказались о происходящем в зоне СВО

Макгрегор: Киев и его союзники не смогут переломить ход СВО

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аналитик Дуглас Макгрегор считает, что ситуация на фронте для Украины безнадежна.
  • По мнению эксперта, призывы о якобы победе Украины стали частью медийной кампании для получения дополнительной финансовой поддержки от США.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украина и ее западные партнеры не смогут изменить ситуацию в зоне СВО, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Всякий раз, когда вы слышите хор голосов глобалистов — академиков, политиков, военных — которые начинают рассказывать, что Украина побеждает и сейчас появился прекрасный шанс отбросить русских назад, знайте: на самом деле ситуация совершенно безнадежна", — отметил он.
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По мнению аналитика, такие высказывания стали частью медийной кампании, которая нужна, чтобы убедить президента США Дональда Трампа предоставить Киеву больше финансов.
"Все кончено. Это выглядит так, словно кто-то продолжает понемногу подливать бензин в двигатель, чтобы он продолжал работать на холостом ходу. Но долго так продолжаться уже не сможет. Такова реальность", — заключил он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
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