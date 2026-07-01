ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В зоне ответственности "Южной" группировки ВС РФ ВСУ потеряли до 210 военных, два танка за сутки.
- Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах ДНР.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли до 210 военных, два танка за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки ВС РФ, сообщило Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Стародубовка и Новониколаевка Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 210 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять артиллерийских орудий и 21 автомобиль", - говорится в сводке.
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