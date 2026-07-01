Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих и военную технику, включая бронетранспортер М1117 и четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США.
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Указано, что украинские формирования были поражены в районах населенных пунктов Подлиман, Червоный Оскол и Малеевка в Харьковской области, а также Лозовое в Донецкой Народной Республике.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М1117 и четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.