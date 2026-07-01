ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М1117 и четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.