Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения 67-й мотострелковой дивизии ВС России овладели тремя опорными пунктами противника и заняли 47 зданий в Красном Лимане в ДНР.
- За сутки в городе были уничтожены 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, четыре наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии ВС РФ овладели тремя опорными пунктами противника и заняли 47 зданий в Красном Лимане в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ в северо-западной части населенного пункта. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели тремя опорными пунктами противника и заняли 47 зданий", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что за сутки в городе были уничтожены 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, четыре наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА.