ВС России заняли 47 зданий в Красном Лимане

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии ВС РФ овладели тремя опорными пунктами противника и заняли 47 зданий в Красном Лимане в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что за сутки в городе были уничтожены 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, четыре наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА.