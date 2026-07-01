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ВС России заняли 47 зданий в Красном Лимане - РИА Новости, 01.07.2026
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12:27 01.07.2026 (обновлено: 12:31 01.07.2026)
ВС России заняли 47 зданий в Красном Лимане

МО РФ: ВС России заняли 47 зданий в Красном Лимане в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 67-й мотострелковой дивизии ВС России овладели тремя опорными пунктами противника и заняли 47 зданий в Красном Лимане в ДНР.
  • За сутки в городе были уничтожены 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, четыре наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии ВС РФ овладели тремя опорными пунктами противника и заняли 47 зданий в Красном Лимане в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ в северо-западной части населенного пункта. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели тремя опорными пунктами противника и заняли 47 зданий", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что за сутки в городе были уничтожены 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, четыре наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА.
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