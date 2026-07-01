Краткий пересказ от РИА ИИ Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск ВС РФ уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ с личным составом на константиновском направлении.

Артиллерийские подразделения 6-й мотострелковой дивизии круглосуточно выполняют огневые задачи, поражая выявленные цели и поддерживая наступающие подразделения.

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ с личным составом на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

Отмечается, что в ходе воздушной разведки военнослужащие выявили на окраине Константиновки два пункта временной дислокации противника, оборудованные в заброшенных жилых домах, где украинские военнослужащие укрывались после отхода в тыловые районы.

"Точными попаданиями из различных видов орудий были уничтожены два ПВД вместе с живой силой противника", - заявили в военном ведомстве.