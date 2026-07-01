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"Южная" группировка войск уничтожила два пункта временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 01.07.2026
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10:01 01.07.2026
"Южная" группировка войск уничтожила два пункта временной дислокации ВСУ

Бойцы "Юга" уничтожили 2 пункта временной дислокации ВСУ под Константиновкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск ВС РФ уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ с личным составом на константиновском направлении.
  • Артиллерийские подразделения 6-й мотострелковой дивизии круглосуточно выполняют огневые задачи, поражая выявленные цели и поддерживая наступающие подразделения.
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ с личным составом на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
Отмечается, что в ходе воздушной разведки военнослужащие выявили на окраине Константиновки два пункта временной дислокации противника, оборудованные в заброшенных жилых домах, где украинские военнослужащие укрывались после отхода в тыловые районы.
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"Точными попаданиями из различных видов орудий были уничтожены два ПВД вместе с живой силой противника", - заявили в военном ведомстве.
В Минобороны России добавили, что артиллерийские подразделения 6-й мотострелковой дивизии круглосуточно выполняют огневые задачи на константиновском направлении, поражая выявленные цели и оказывая поддержку наступающим подразделениям.
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