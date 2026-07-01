"Близки как никогда": на Западе сделали заявление о России в зоне СВО

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"Но фактически, занимая крайнюю позицию, — я имею в виду Запад, мы очень близки к тому, чтобы предрешить судьбу Украины, обречь ее, обречь ее будущее как независимого государства. <…> Я имею в виду, мы не можем выбить русских из игры. Это еще один железный урок, который мы извлекли из этого конфликта", — добавил Меркурис.