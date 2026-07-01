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"Близки как никогда": на Западе сделали заявление о России в зоне СВО - РИА Новости, 01.07.2026
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"Близки как никогда": на Западе сделали заявление о России в зоне СВО

Аналитик Меркурис: Запад осознал, что не в состоянии одержать победу над Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Российская армия близка к полному выполнению задач спецоперации на Украине.
  • По мнению эксперта, украинские военные выглядят истощенными, а продвижение России — непреодолимым.
  • Меркурис считает, что бескомпромиссная позиция западных лидеров усугубляет положение киевского режима и ставит под угрозу существование украинской государственности.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российская армия близка к полному выполнению задач спецоперации на Украине, а западные страны осознали невозможность выбить Москву из игры, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью профессору Гленну Диесену, размещенному на его YouTube-канале.
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"Сейчас русские как никогда близки к достижению своих территориальных целей (в зоне спецоперации. — Прим. ред.). Я не думаю, что кто-либо, сохраняющий хоть какой-то рассудок, еще сомневается в том, что они очень скоро освободят Донбасс. <…> Украинские военные выглядят все более истощенными, а продвижение России — все более непреодолимым", — подчеркнул эксперт.
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По его словам, бескомпромиссная позиция западных лидеров лишь усугубляет положение киевского режима и ставит под угрозу существование самой украинской государственности.
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"Но фактически, занимая крайнюю позицию, — я имею в виду Запад, мы очень близки к тому, чтобы предрешить судьбу Украины, обречь ее, обречь ее будущее как независимого государства. <…> Я имею в виду, мы не можем выбить русских из игры. Это еще один железный урок, который мы извлекли из этого конфликта", — добавил Меркурис.
В апреле представитель Кремля Дмитрий Песков обозначил, что устремления Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации не способствуют стабильности и предсказуемости на континенте.
Ранее Владимир Путин заявлял, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Глава государства также обозначал, что Москва в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы собственной безопасности.
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