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Суд арестовал двух фигурантов дела о нападении на сотрудника ДПС в Москве - РИА Новости, 01.07.2026
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17:48 01.07.2026 (обновлено: 17:49 01.07.2026)
Суд арестовал двух фигурантов дела о нападении на сотрудника ДПС в Москве

Суд арестовал 2 фигурантов дела о нападении на сотрудника ДПС в центре Москвы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Басманный суд Москвы арестовал двух фигурантов дела о нападении на сотрудника ДПС в центре столицы.
  • Сергей Козлов и Давид Черноусов обвиняются в применении насилия и оскорблении представителя власти.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал обоих фигурантов дела о нападении на сотрудника ДПС в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
По версии следствия, двое мужчин напали на инспектора ДПС, приехавшего на Маросейку по вызову о ДТП. Они применили к сотруднику насилие и оскорбили его, а также сбили видеорегистратор с его форменного обмундирования, чтобы помешать фиксации своих противоправных действий. Задержали их в Подмосковье.
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"Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Козлова сроком на два месяца ", - сказала собеседница агентства.
Ранее суд арестовал другого фигуранта дела Давида Черноусова.
Обоим предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
СМИ ранее сообщали, что фигуранты - автоподставщики, которые пытались оформить фиктивное ДТП в центре Москвы, но их жертва вызвала полицию.
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