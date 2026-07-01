Суд арестовал двух фигурантов дела о нападении на сотрудника ДПС в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Басманный суд Москвы арестовал двух фигурантов дела о нападении на сотрудника ДПС в центре столицы.

Сергей Козлов и Давид Черноусов обвиняются в применении насилия и оскорблении представителя власти.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал обоих фигурантов дела о нападении на сотрудника ДПС в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

По версии следствия, двое мужчин напали на инспектора ДПС, приехавшего на Маросейку по вызову о ДТП. Они применили к сотруднику насилие и оскорбили его, а также сбили видеорегистратор с его форменного обмундирования, чтобы помешать фиксации своих противоправных действий. Задержали их в Подмосковье

"Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Козлова сроком на два месяца ", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд арестовал другого фигуранта дела Давида Черноусова.

Обоим предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).