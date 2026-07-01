В Москве суд арестовал обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Басманный суд Москвы арестовал Давида Черноусова, обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС.
- По версии следствия, двое мужчин напали на инспектора ДПС, приехавшего на Маросейку по вызову о ДТП, применили к нему насилие и сбили видеорегистратор с его формы.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Черноусова Давида сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.
По версии следствия, двое мужчин напали на инспектора ДПС, приехавшего на Маросейку по вызову о ДТП. Они применили к сотруднику насилие и оскорбили его, а также сбили видеорегистратор с его форменного обмундирования, чтобы помешать фиксации своих противоправных действий. Задержали их в Подмосковье.
СМИ ранее сообщали, что фигуранты - автоподставщики, которые пытались оформить фиктивное ДТП в центре Москвы, но их жертва вызвала полицию.