В Москве суд арестовал обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

СМИ ранее сообщали, что фигуранты - автоподставщики, которые пытались оформить фиктивное ДТП в центре Москвы, но их жертва вызвала полицию.