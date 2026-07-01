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В Москве суд арестовал обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС - РИА Новости, 01.07.2026
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16:18 01.07.2026
В Москве суд арестовал обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС

Суд арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на инспектора ДПС в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Басманный суд Москвы арестовал Давида Черноусова, обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС.
  • По версии следствия, двое мужчин напали на инспектора ДПС, приехавшего на Маросейку по вызову о ДТП, применили к нему насилие и сбили видеорегистратор с его формы.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Черноусова Давида сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.
По версии следствия, двое мужчин напали на инспектора ДПС, приехавшего на Маросейку по вызову о ДТП. Они применили к сотруднику насилие и оскорбили его, а также сбили видеорегистратор с его форменного обмундирования, чтобы помешать фиксации своих противоправных действий. Задержали их в Подмосковье.
СМИ ранее сообщали, что фигуранты - автоподставщики, которые пытались оформить фиктивное ДТП в центре Москвы, но их жертва вызвала полицию.
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