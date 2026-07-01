На Кубани осудили гражданина Нигерии, выдававшего себя за турецкого актера

Краткий пересказ от РИА ИИ Гражданин Нигерии, выдававший себя за турецкого актера Керема Бюрсина, обманул жительницу Кубани на 3 миллиона рублей.

Первомайский районный суд Краснодара признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Суд также взыскал с гражданина Нигерии компенсацию материального ущерба потерпевшей в сумме более трех миллионов рублей.

КРАСНОДАР, 1 июл - РИА Новости. Суд назначил 3,5 года колонии за мошенничество гражданину Нигерии, который, выдавая себя за известного турецкого актера, обобрал жительницу Краснодара на 3 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов края.

Следствие установило, что в апреле 2024 года с жительницей Краснодара в мессенджере познакомился гражданин Нигерии , выдавая себя за турецкого актера Керема Бюрсина, исполнившего роль Серкана Болата в известном сериале. Нигериец несколько месяцев поддерживал с женщиной романтическое общение, обмениваясь с ней фотографиями и видеосообщениями, созданными с помощью искусственного интеллекта.

Под предлогом приезда в Россию для личной встречи с возлюбленной "звезда сериалов" выманил у нее более трех миллионов рублей. Деньги женщина переводила якобы менеджеру артиста под предлогом расходов на обеспечение конфиденциальности, безопасности и решения вопросов с миграционной службой. Получив деньги, фигурант обналичил их в банкоматах Москвы с помощью своих знакомых, не подозревающих о совершении преступления.

"Первомайским районным судом города Краснодара Айро Чинеду Эммануэль признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере - ред.), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении

По данным пресс-службы, суд также взыскал с гражданина Нигерии компенсацию материального ущерба потерпевшей в сумме более трех миллионов рублей.