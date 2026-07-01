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Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшую девушку рэпера Паши Техника - РИА Новости, 01.07.2026
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12:20 01.07.2026
Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшую девушку рэпера Паши Техника

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшую девушку рэпера Паши Техника Тину Романову

© Фото : соцсети Кристины ЛексиКристина Лекси (Тина Романова)
Кристина Лекси (Тина Романова) - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : соцсети Кристины Лекси
Кристина Лекси (Тина Романова). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мосгорсуд оставил Тину Романову ( Кристину Лекси) в СИЗО по делу о распространении порнографии.
  • Апелляционная жалоба об изменении меры пресечения оставлена без удовлетворения.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшую девушку умершего рэпера Паши Техника Тину Романову (она же - Кристина Лекси) по делу о распространении порнографии, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Мосгорсуд оставил без изменения постановление районного суда об аресте, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Романова обвиняется в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов группой лиц с использованием интернета (часть 3 статьи 242 УК РФ).
Паша Техник в апреле 2025 года скончался в Таиланде от передозировки наркотиков. Незадолго до этого музыкант публично признался Лекси в любви на концерте в Санкт-Петербурге.
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