Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшую девушку рэпера Паши Техника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мосгорсуд оставил Тину Романову ( Кристину Лекси) в СИЗО по делу о распространении порнографии.
- Апелляционная жалоба об изменении меры пресечения оставлена без удовлетворения.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшую девушку умершего рэпера Паши Техника Тину Романову (она же - Кристина Лекси) по делу о распространении порнографии, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Мосгорсуд оставил без изменения постановление районного суда об аресте, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Романова обвиняется в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов группой лиц с использованием интернета (часть 3 статьи 242 УК РФ).
Паша Техник в апреле 2025 года скончался в Таиланде от передозировки наркотиков. Незадолго до этого музыкант публично признался Лекси в любви на концерте в Санкт-Петербурге.
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9 ноября 2025, 14:17