Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшую девушку рэпера Паши Техника

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшую девушку умершего рэпера Паши Техника Тину Романову (она же - Кристина Лекси) по делу о распространении порнографии, сообщил РИА Новости участник процесса.

Паша Техник в апреле 2025 года скончался в Таиланде от передозировки наркотиков. Незадолго до этого музыкант публично признался Лекси в любви на концерте в Санкт-Петербурге.