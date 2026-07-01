Около 85% студентов используют ИИ для учебы, показал опрос

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 85% студентов используют искусственный интеллект для повышения продуктивности в учебе.

Самым распространенным ритуалом для настроя на учебу является организация рабочего пространства.

Понимание связи учебы с будущей карьерой является ключевым источником мотивации для 76% опрошенных студентов.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Около 85% студентов используют искусственный интеллект (ИИ) для повышения продуктивности в учебе, а в качестве самого распространенного ритуала для настроя является организация рабочего пространства, рассказали РИА Новости в VK Education.

"Главным технологическим помощником студенты назвали ИИ, а самым распространенным ритуалом для настроя на учебу - организацию рабочего пространства", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1 тысячи студентов вузов в возрасте от 18 до 25 лет.

Так, главным технологическим инструментом для продуктивной учебы респонденты назвали ИИ-помощников — их используют 85% опрошенных.

Также выяснилось, что 39% студентов могут учиться часами, если увлечены предметом, 36% учащихся выдерживают от 30 до 60 минут без перерыва, 19% - полтора-два часа, 5% - постоянно отвлекаются и не могут сосредоточиться, а 1% - лишь 10–15 минут.

Отмечается, что абсолютное большинство студентов хочет попробовать новые методики тайм-менеджмента и организации учебного процесса для повышения продуктивности, и только 2% респондентов полностью устраивает текущий подход.

Среди методов тайм-менеджмента наибольший интерес у студентов вызывает "Швейцарский сыр" - это подход, при котором большая задача разбивается на мелкие шаги. Далее следуют "Лягушка на завтрак" - выполнение самой сложной задачи в начале дня, а также режим дедлайна - все в последний момент.

Основными инструментами планирования служат заметки в телефоне и собственная память. Также опрошенные обращаются к онлайн-календарям, приложениям для планирования, цифровому и бумажному ежедневнику, и лишь 4% не планируют вовсе.

Для того чтобы настроиться на учебу, больше половины опрошенных наводят порядок на рабочем столе. Кроме того, 45% - делают короткий перерыв и переключаются на развлекательный контент, 40% - включают фоновую музыку, 22% студентов смотрят в окно или сидят в тишине, а 12% - читают или смотрят блоги успешных людей.