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Около 85% студентов используют ИИ для учебы, показал опрос - РИА Новости, 01.07.2026
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07:57 01.07.2026 (обновлено: 09:58 01.07.2026)
Около 85% студентов используют ИИ для учебы, показал опрос

VK Education: 85% студентов используют ИИ для повышения продуктивности

© Depositphotos.com / luckybusinessСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Depositphotos.com / luckybusiness
Студенты в аудитории. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 85% студентов используют искусственный интеллект для повышения продуктивности в учебе.
  • Самым распространенным ритуалом для настроя на учебу является организация рабочего пространства.
  • Понимание связи учебы с будущей карьерой является ключевым источником мотивации для 76% опрошенных студентов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Около 85% студентов используют искусственный интеллект (ИИ) для повышения продуктивности в учебе, а в качестве самого распространенного ритуала для настроя является организация рабочего пространства, рассказали РИА Новости в VK Education.
"Главным технологическим помощником студенты назвали ИИ, а самым распространенным ритуалом для настроя на учебу - организацию рабочего пространства", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1 тысячи студентов вузов в возрасте от 18 до 25 лет.
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Так, главным технологическим инструментом для продуктивной учебы респонденты назвали ИИ-помощников — их используют 85% опрошенных.
Также выяснилось, что 39% студентов могут учиться часами, если увлечены предметом, 36% учащихся выдерживают от 30 до 60 минут без перерыва, 19% - полтора-два часа, 5% - постоянно отвлекаются и не могут сосредоточиться, а 1% - лишь 10–15 минут.
Отмечается, что абсолютное большинство студентов хочет попробовать новые методики тайм-менеджмента и организации учебного процесса для повышения продуктивности, и только 2% респондентов полностью устраивает текущий подход.
Среди методов тайм-менеджмента наибольший интерес у студентов вызывает "Швейцарский сыр" - это подход, при котором большая задача разбивается на мелкие шаги. Далее следуют "Лягушка на завтрак" - выполнение самой сложной задачи в начале дня, а также режим дедлайна - все в последний момент.
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Основными инструментами планирования служат заметки в телефоне и собственная память. Также опрошенные обращаются к онлайн-календарям, приложениям для планирования, цифровому и бумажному ежедневнику, и лишь 4% не планируют вовсе.
Для того чтобы настроиться на учебу, больше половины опрошенных наводят порядок на рабочем столе. Кроме того, 45% - делают короткий перерыв и переключаются на развлекательный контент, 40% - включают фоновую музыку, 22% студентов смотрят в окно или сидят в тишине, а 12% - читают или смотрят блоги успешных людей.
"Ключевым источником мотивации учащихся служит понимание связи учебы с будущей карьерой: об этом заявили 76% опрошенных. Вдохновляющие примеры и истории успеха работают для 38% участников опроса, поддержка семьи и друзей важна для 28%, страх отчисления и боязнь критики мотивируют 25% респондентов, желание получать стипендию - 16%, рейтинг среди однокурсников - 12%, другие факторы - 13%", - подчеркнули в компании.
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