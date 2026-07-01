"Русский Стэтхэм" рассказал, что любит борьбу и зимнее плавание

Краткий пересказ от РИА ИИ Сибиряк Виктор Аксиненко, прославившийся в интернете как «Русский Стэтхэм», работает агрономом.

В свободное время Виктор занимается спортом: борьбой, зимним плаванием, ходит в горы.

Виктор был бы рад познакомиться с Джейсоном Стэтхэмом.

НОВОСИБИРСК, 1 июл - РИА Новости. Внезапно прославившийся в интернете как "Русский Стэтхэм" сибиряк Виктор Аксиненко рассказал РИА Новости, что работает агрономом, а в свободное время занимается борьбой и зимним плаванием.

Ранее в соцсетях и СМИ распространился ролик, на котором мужчина с типичной внешностью Джейсона Стэтхэма у реки в Новосибирской области предлагает открыть плавательный сезон.

"Может быть с год назад началась такая тема. Люди в кафе вечером стали просто подходить, чтобы сфотографироваться. Говорят: "Ты Стэтхэм!" Ну, и недавний ролик неожиданно завирусился. Мы просто с ребятами пошли на речку, снял буквально ролик на 10 секунд", - рассказал собеседник агентства.

По словам Виктора, он работает агрономом в своем питомнике растений, занимается стрижкой садов, делает фигуры из разных растений – ниваки. В свободное же время занимается всем, что "бодрит дух".

"Мое хобби - спорт. Занимаюсь походами в горы, зимним плаванием. Ранее занимался ММА, сейчас в последние 10 лет больше занимаюсь борьбой", - рассказал он.