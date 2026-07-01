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"Русский Стэтхэм" рассказал, что любит борьбу и зимнее плавание - РИА Новости, 01.07.2026
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14:32 01.07.2026
"Русский Стэтхэм" рассказал, что любит борьбу и зимнее плавание

"Русский Стэтхэм" работает агрономом, любит борьбу и зимнее плавание

© Фото предоставлено Виктором Аксиненковым"Русский Стэтхэм" сибиряк Виктор Аксиненко
Русский Стэтхэм сибиряк Виктор Аксиненко - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото предоставлено Виктором Аксиненковым
"Русский Стэтхэм" сибиряк Виктор Аксиненко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сибиряк Виктор Аксиненко, прославившийся в интернете как «Русский Стэтхэм», работает агрономом.
  • В свободное время Виктор занимается спортом: борьбой, зимним плаванием, ходит в горы.
  • Виктор был бы рад познакомиться с Джейсоном Стэтхэмом.
НОВОСИБИРСК, 1 июл - РИА Новости. Внезапно прославившийся в интернете как "Русский Стэтхэм" сибиряк Виктор Аксиненко рассказал РИА Новости, что работает агрономом, а в свободное время занимается борьбой и зимним плаванием.
Ранее в соцсетях и СМИ распространился ролик, на котором мужчина с типичной внешностью Джейсона Стэтхэма у реки в Новосибирской области предлагает открыть плавательный сезон.
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"Может быть с год назад началась такая тема. Люди в кафе вечером стали просто подходить, чтобы сфотографироваться. Говорят: "Ты Стэтхэм!" Ну, и недавний ролик неожиданно завирусился. Мы просто с ребятами пошли на речку, снял буквально ролик на 10 секунд", - рассказал собеседник агентства.
По словам Виктора, он работает агрономом в своем питомнике растений, занимается стрижкой садов, делает фигуры из разных растений – ниваки. В свободное же время занимается всем, что "бодрит дух".
"Мое хобби - спорт. Занимаюсь походами в горы, зимним плаванием. Ранее занимался ММА, сейчас в последние 10 лет больше занимаюсь борьбой", - рассказал он.
"Русский Стэтхэм" не скрывает, что был бы рад когда-нибудь лично познакомиться с актером Джейсоном Стэтхэмом. "Было бы приятно. Это легенда", - сказал он.
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