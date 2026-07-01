Забравшиеся на Эмпайр-стейт-билдинг оказались россиянами

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое людей забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинга в Нью-Йорке, ими предположительно оказались россияне Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау.

Мужчина сделал предложение девушке на шпиле Эмпайр-стейт-билдинга, что подтверждается публикациями в их соцсетях.

Полиция задержала забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг.

НЬЮ-ЙОРК, 1 июл - РИА Новости. Забравшиеся на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, предположительно, оказались россиянами Иваном Биркусом (Кузнецовым) и Ангелиной Николау, мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение, следует из публикаций в их соцсетях.

Инцидент произошел ранее в среду: в городской полиции сообщали РИА Новости, что двое неизвестных забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинга в Нью-Йорке. Позднее силовики рассказали агентству о задержании неизвестных.

В своих соцсетях в Instagram* Иван Биркуc и Ангелина Николау подтвердили, что именно они были замешаны в происшествии.

На одной из опубликованных фотографий мужчина встает на колено, вероятно, делая предложение, на другой девушка показывает кольцо на руке.