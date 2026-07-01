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Забравшиеся на Эмпайр-стейт-билдинг оказались россиянами - РИА Новости, 01.07.2026
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23:30 01.07.2026 (обновлено: 23:34 01.07.2026)
Забравшиеся на Эмпайр-стейт-билдинг оказались россиянами

На Эмпайр-стейт-билдинге в Нью-Йорке оказались россиянами

© РИА Новости / Лариса СаенкоЭмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке
Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Лариса Саенко
Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое людей забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинга в Нью-Йорке, ими предположительно оказались россияне Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау.
  • Мужчина сделал предложение девушке на шпиле Эмпайр-стейт-билдинга, что подтверждается публикациями в их соцсетях.
  • Полиция задержала забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг.
НЬЮ-ЙОРК, 1 июл - РИА Новости. Забравшиеся на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, предположительно, оказались россиянами Иваном Биркусом (Кузнецовым) и Ангелиной Николау, мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение, следует из публикаций в их соцсетях.
Инцидент произошел ранее в среду: в городской полиции сообщали РИА Новости, что двое неизвестных забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинга в Нью-Йорке. Позднее силовики рассказали агентству о задержании неизвестных.
В своих соцсетях в Instagram* Иван Биркуc и Ангелина Николау подтвердили, что именно они были замешаны в происшествии.
На одной из опубликованных фотографий мужчина встает на колено, вероятно, делая предложение, на другой девушка показывает кольцо на руке.
Высота Эмпайр-стейт-билдинга с учетом шпиля - около 443 метров.

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