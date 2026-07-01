Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке на острове Манхэттен. Архивное фото

Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке на острове Манхэттен

В Нью-Йорке на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг забрались двое неизвестных

Краткий пересказ от РИА ИИ 1 июля двое неизвестных забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Правоохранители ведут расследование, пока неизвестно, удалось ли снять неизвестных с антенны здания.

поповНЬЮ-ЙОРК, 1 июл - РИА Новости. Двое неизвестных забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, ведется расследование, сообщили РИА Новости в местном управлении полиции.

"В полдень 1 июля (19.00 мск) двое неизвестных были замечены на антенне здания", - сказали в полиции.

На месте работают правоохранители, сказал собеседник агентства. "О травмах не сообщалось", - добавил он.

В полиции не уточнили, удалось ли снять неизвестных и задержаны ли они. "Расследование продолжается", - сказали в полиции.

На кадрах американских СМИ у неизвестных в масках заметен плакат "когда сила любви победит власть силы, в мире наступит мир".