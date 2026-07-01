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США направили морпехов в Венесуэлу для помощи после землетрясений - РИА Новости, 01.07.2026
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14:44 01.07.2026
США направили морпехов в Венесуэлу для помощи после землетрясений

США направили подразделение морпехов в Венесуэлу для помощи после землетрясений

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Последствия землетрясения в Каракасе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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Последствия землетрясения в Каракасе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США направили подразделение обеспечения морской пехоты в Венесуэлу для логистической поддержки гуманитарных операций после землетрясений.
  • В Венесуэлу было отправлено более 900 военнослужащих, а еще 800 были размещены в Пуэрто-Рико и Кюрасао.
  • 24 июня в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков с магнитудой 7,2 и 7,5, в результате которых погибло более 1943 человек, были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты направили подразделение обеспечения морской пехоты в Венесуэлу для логистической поддержки гуманитарных операций после землетрясений в стране, сообщило Южное командование вооруженных сил США.
Ранее в среду Рейтер сообщал, что США отправили в Венесуэлу более 900 военнослужащих для помощи с устранением последствий землетрясения, а еще 800 были размещены в Пуэрто-Рико и Кюрасао.
"В (Венесуэлу - ред.) прибыла боевая группа материально-технического обеспечения морской пехоты, которая доставила военные грузовики, автомобили повышенной проходимости и скорую помощь военного образца", - пишет командование в соцсети X.
В задачи группы входит обеспечение бесперебойной транспортировки важнейших ресурсов и оборудования.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1943. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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