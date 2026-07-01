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В США сняли экспортный контроль с моделей ИИ Claude Fable 5 и Mythos 5 - РИА Новости, 01.07.2026
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05:59 01.07.2026 (обновлено: 06:00 01.07.2026)
В США сняли экспортный контроль с моделей ИИ Claude Fable 5 и Mythos 5

Anthropic: меры экспортного контроля с Claude Fable 5 и Mythos 5 сняты

© AP Photo / Patrick SisonСтраница сайта компании Anthropic и ее логотип на экране компьютера
Страница сайта компании Anthropic и ее логотип на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Patrick Sison
Страница сайта компании Anthropic и ее логотип на экране компьютера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство торговли США сняло меры экспортного контроля с моделей искусственного интеллекта Claude Fable 5 и Mythos 5 компании Anthropic.
  • Anthropic начнет восстанавливать доступ к моделям ИИ и предоставит обновленную информацию.
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Компания Anthropic сообщила, что министерство торговли США сняло меры экспортного контроля с ее моделей искусственного интеллекта Claude Fable 5 и Mythos 5.
Власти США ранее заблокировала доступ к самым современным моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic для иностранных государств и граждан из-за рисков для нацбезопасности.
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"Мы получили уведомление о том, что министерство торговли сняло экспортный контроль с Claude Fable 5 и Mythos 5", – сообщила компания в соцсети Х.
Anthropic в среду начнет восстанавливать доступ к моделям ИИ и вскоре предоставит обновленную информацию, отмечается в публикации.
По информации Politico, в июне компания провела презентацию своих продуктов для представителей администрации президента Дональда Трампа, разъяснив меры кибербезопасности в надежде добиться снятия ограничений.
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