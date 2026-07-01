В США сняли экспортный контроль с моделей ИИ Claude Fable 5 и Mythos 5

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство торговли США сняло меры экспортного контроля с моделей искусственного интеллекта Claude Fable 5 и Mythos 5 компании Anthropic.
- Anthropic начнет восстанавливать доступ к моделям ИИ и предоставит обновленную информацию.
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Компания Anthropic сообщила, что министерство торговли США сняло меры экспортного контроля с ее моделей искусственного интеллекта Claude Fable 5 и Mythos 5.
Власти США ранее заблокировала доступ к самым современным моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic для иностранных государств и граждан из-за рисков для нацбезопасности.
"Мы получили уведомление о том, что министерство торговли сняло экспортный контроль с Claude Fable 5 и Mythos 5", – сообщила компания в соцсети Х.
Anthropic в среду начнет восстанавливать доступ к моделям ИИ и вскоре предоставит обновленную информацию, отмечается в публикации.
По информации Politico, в июне компания провела презентацию своих продуктов для представителей администрации президента Дональда Трампа, разъяснив меры кибербезопасности в надежде добиться снятия ограничений.