МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Украинское в Харьковской области, группировка "Восток" освободила Копани в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в среду.

Красном Лимане группировка "Запад" продолжает уничтожение формирований ВСУ в северо-западной части города, а также овладела тремя опорными пунктами и заняла 47 зданий, уничтожила три автомобиля, четыре наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА.

По украинским боевикам, пытавшимся восстановить переправу через реку Северский Донец в районе Маяков в ДНР, нанесен авиаудар, уничтожены до 20 военнослужащих.

Штурмовые подразделения "Южной" группировки продолжают зачистку от противника юго-западной части Константиновки. На северных окраинах города отражены две атаки штурмовых групп ВСУ при поддержке танков. Уничтожены два танка Т-72.

Кроме того, российские войска нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ за сутки составили до 1430 военнослужащих. Также уничтожены три танка, пусковая установка РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства.

Ракеты и катера

Российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение цеху производства двигателей для крылатых ракет "Нептун", объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым ВСУ, площадкам подготовки и запуска дальних беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Российские средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб, оперативно-тактическую ракету большой дальности и 602 беспилотника самолетного типа.

Силы Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожили два украинских безэкипажных катера.

Позднее днем Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще пяти безэкипажных катеров ВСУ в северо-восточной части Черного моря с помощью противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и Хризантема-С", БМП-2 с боевым модулем "Бережок" и барражирующим боеприпасом "Ланцет".

Статистика за полгода

РИА Новости на основе данных Минобороны РФ подсчитало, что потери украинских войск за первое полугодие 2026 года составили более 223 тысяч военнослужащих. Кроме того, над российской территорией за этот период сбиты не менее 63993 украинских беспилотников самолетного типа.

За полгода освобождены 128 населенных пунктов, больше всего (39) в Донецкой Народной Республике, а также 32 - в Харьковской, 29 - в Запорожской, 20 - в Сумской и восемь - в Днепропетровской областях.

Также за это время нанесены не менее 157 массированных и групповых ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ, уничтожены 11 пусковых установок РСЗО HIMARS и сбиты 486 реактивных снарядов к ним.

Всеобъемлющие переговоры

Генсек НАТО Марк Рютте в интервью Financial Times заявил, что альянс намерен усилить Украину к моменту возможных мирных переговоров с Россией, хотя Москва не раз подчеркивала, что западные поставки оружия лишь мешают урегулированию. Кроме того, он попытался оправдать киевский режим и объяснить участившиеся случаи появления украинских дронов над странами блока у границ с Россией "случайным отклонением от курса".

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в Анкаре рассчитывают на начало в ближайшем времени всеобъемлющих переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Турция продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и устойчивого мира.

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич прибыла в Москву для обсуждения важнейших гуманитарных вопросов по теме Украины, сообщили в МККК.

Если выборы состоятся

В среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Полтаве, Чернигове, Сумах, Николаеве, Одесской области и подконтрольном ВСУ Запорожье.

Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный сообщил Владимиру Зеленскому о готовности баллотироваться на пост президента, если выборы на Украине состоятся этой осенью, сообщило в среду издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.