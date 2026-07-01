Новобранец помог защитить РСЗО "Град" от налета дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Новобранец с позывным Фил помог расчету группировки войск «Центр» защитить систему «Град» во время атаки украинских беспилотников на днепропетровском направлении.

Фил заметил FPV-дрон и успешно поразил его, не растерявшись во время своей первой такой задачи.

Расчет последовательно уничтожал приближавшиеся беспилотники, отразив все атаки и не позволив им поразить систему «Град».

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Новобранец с позывным Фил помог расчету группировки войск "Центр" защитить реактивную систему залпового огня "Град" во время массированной атаки украинских беспилотников на днепропетровском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода Иван Рязанцев.

По словам военнослужащего, молодой боец недавно прибыл в подразделение и во время своего первого месяца службы выполнял задачи в составе расчета противодействия беспилотникам.

"Мальчишка молодой, новобранец. Именно благодаря ему заметили FPV-дрон, который находился в засаде. Он увидел, что беспилотник начал подлетать к технике, поразил его и сразу всех оповестил. Хотя это была его первая такая задача, он не растерялся", - рассказал он.

Командир рассказал, что после этого украинские военные продолжили попытки поразить технику, направляя к позиции один FPV-дрон за другим. По его словам, атака продолжалась около 35 минут, а беспилотники заходили на цель практически непрерывно.

"Машину спрятали, дрон уничтожили. После этого еще несколько дронов — порядка 10–15 штук — прилетали, они шли друг за другом около 35 минут. Все атаки были успешно отражены", - сказал он.

По словам Рязанцева, расчет вел непрерывное наблюдение за воздушной обстановкой и последовательно уничтожал приближавшиеся беспилотники, не позволив им поразить реактивную систему залпового огня.