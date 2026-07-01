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Бойцы "Севера" за две недели нанесли удары по более чем 20 целям ВСУ - РИА Новости, 01.07.2026
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Бойцы "Севера" за две недели нанесли удары по более чем 20 целям ВСУ

Бойцы "Севера" уничтожили более 20 целей ВСУ в Сумской области за две недели

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкАртиллеристы
Артиллеристы - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты артиллерии группировки войск «Север» за две недели поразили в Сумской области более 20 целей ВСУ.
  • Среди пораженных целей — пункты управления БПЛА, укрепленные районы, скопления техники и живой силы ВСУ.
  • Артиллеристы работают из буксируемой пушки М-46 калибра 130 мм.
КУРСК, 1 июл – РИА Новости. Расчеты артиллерии группировки войск "Север" за две недели поразили в Сумской области более 20 целей ВСУ, среди которых пункты управления БПЛА, укреплённые районы, скопления техники и вражеской живой силы, сообщил РИА Новости командир орудия с позывным Тёмный.
"За последние две недели работы было много — цели поступали одна за другой. Работаем из буксируемой пушки М-46, калибр 130 мм, дальность позволяет доставать врага в глубине обороны. Разведчики вскрывали пункты управления БПЛА — мы накрывали их осколочно-фугасными снарядами", – сообщил командир орудия М-46 с позывным Тёмный.
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По словам военнослужащего, уничтожены также укрепрайоны - бетонные блоки, блиндажи и траншеи ВСУ.
"Скопления техники и живой силы тоже не уходили от нашего огня: отрабатывали по автоколоннам, скоплениям пехоты в лесных массивах. В итоге — более 20 целей уничтожено, враг понёс серьёзные потери, его возможности на этом направлении существенно снижены", – добавил он.
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