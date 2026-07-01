Бойцы "Севера" за две недели нанесли удары по более чем 20 целям ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты артиллерии группировки войск «Север» за две недели поразили в Сумской области более 20 целей ВСУ.

Среди пораженных целей — пункты управления БПЛА, укрепленные районы, скопления техники и живой силы ВСУ.

Артиллеристы работают из буксируемой пушки М-46 калибра 130 мм.

КУРСК, 1 июл – РИА Новости. Расчеты артиллерии группировки войск "Север" за две недели поразили в Сумской области более 20 целей ВСУ, среди которых пункты управления БПЛА, укреплённые районы, скопления техники и вражеской живой силы, сообщил РИА Новости командир орудия с позывным Тёмный.

"За последние две недели работы было много — цели поступали одна за другой. Работаем из буксируемой пушки М-46, калибр 130 мм, дальность позволяет доставать врага в глубине обороны. Разведчики вскрывали пункты управления БПЛА — мы накрывали их осколочно-фугасными снарядами", – сообщил командир орудия М-46 с позывным Тёмный.

По словам военнослужащего, уничтожены также укрепрайоны - бетонные блоки, блиндажи и траншеи ВСУ