Рейтинг@Mail.ru
ВСУ приказали стереть город Родинское в ДНР, рассказала беженка - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 01.07.2026
ВСУ приказали стереть город Родинское в ДНР, рассказала беженка

Солдатам ВСУ дали приказ уничтожить город Родинское до его освобождения

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беженка из Родинского Лариса Кирсанова рассказала, что солдатам ВСУ дали приказ разрушить город.
  • По ее словам, украинские солдаты в разговорах с ней спрашивали, почему она не выезжает вглубь Украины и говорили. что у них приказ стереть город.
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Солдатам ВСУ дали приказ разрушить город Родинское в ДНР до его освобождения ВС РФ, рассказала РИА Новости беженка из этого населенного пункта Лариса Кирсанова.
По ее словам, украинские солдаты в разговорах с ней спрашивали, почему она не выезжает вглубь Украины. Она отвечала, что здесь ее земля, похоронены все родственники, поэтому она не хочет уезжать.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Боец ценой ранения спас мирных жителей при эвакуации из Родинского
Вчера, 05:04
"У нас приказ стереть город. Ну, я ж не думала, что так. Они (украинские солдаты - ред.) сказали, приказ у них такой", - сказала беженка.
Некоторые украинские военные прямо говорили ей, что им приказано убивать местных жителей.
Город Родинское (севернее Красноармейско-Димитровской агломерации) был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады. Об этом 27 декабря 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала