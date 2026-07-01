Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беженка из Родинского Лариса Кирсанова рассказала, что солдатам ВСУ дали приказ разрушить город.
- По ее словам, украинские солдаты в разговорах с ней спрашивали, почему она не выезжает вглубь Украины и говорили. что у них приказ стереть город.
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Солдатам ВСУ дали приказ разрушить город Родинское в ДНР до его освобождения ВС РФ, рассказала РИА Новости беженка из этого населенного пункта Лариса Кирсанова.
По ее словам, украинские солдаты в разговорах с ней спрашивали, почему она не выезжает вглубь Украины. Она отвечала, что здесь ее земля, похоронены все родственники, поэтому она не хочет уезжать.
"У нас приказ стереть город. Ну, я ж не думала, что так. Они (украинские солдаты - ред.) сказали, приказ у них такой", - сказала беженка.
Некоторые украинские военные прямо говорили ей, что им приказано убивать местных жителей.
Город Родинское (севернее Красноармейско-Димитровской агломерации) был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады. Об этом 27 декабря 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18