ВСУ приказали стереть город Родинское в ДНР, рассказала беженка

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Солдатам ВСУ дали приказ разрушить город Родинское в ДНР до его освобождения ВС РФ, рассказала РИА Новости беженка из этого населенного пункта Лариса Кирсанова.

"У нас приказ стереть город. Ну, я ж не думала, что так. Они (украинские солдаты - ред.) сказали, приказ у них такой", - сказала беженка.