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В России собрали экспериментальный дрон "Перун" на мощных моторах - РИА Новости, 01.07.2026
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В России собрали экспериментальный дрон "Перун" на мощных моторах

Российские военные создали дрон "Перун" и разрабатывают тяжелый БПЛА "Аист"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА БМ-70 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мастерской группировки войск РФ «Север» собрали экспериментальный дрон «Перун».
  • Параллельно ведется разработка дрона-доставщика «Аист» с грузоподъемностью до 20 килограммов.
БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Экспериментальный дрон "Перун" на мощных моторах собрали в мастерской группировки войск РФ "Север", там также разрабатывают тяжелый дрон-доставщик "Аист" с грузоподъемностью до 20 килограммов, рассказал РИА Новости техник беспилотных систем с позывным Эрджей.
"Мы сделали экспериментальный дрон, который уже сейчас работает, собранный из многих разных дронов. Его решили назвать "Перун", потому что он на моторах от "Молний". Перун у нас кто? Бог молний, естественно", - сказал он.
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По словам техника, параллельно ведется разработка еще одной крупной модели, которая в разы превосходит дроны противника.
"Это будет большой дрон-доставщик. Называем его "Аист". Грузоподъемность у него будет где-то 15-20 килограммов. То есть он гораздо эффективнее, чем "Баба-Яга", - добавил Эрджей.
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