В России собрали экспериментальный дрон "Перун" на мощных моторах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В мастерской группировки войск РФ «Север» собрали экспериментальный дрон «Перун».
- Параллельно ведется разработка дрона-доставщика «Аист» с грузоподъемностью до 20 килограммов.
БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Экспериментальный дрон "Перун" на мощных моторах собрали в мастерской группировки войск РФ "Север", там также разрабатывают тяжелый дрон-доставщик "Аист" с грузоподъемностью до 20 килограммов, рассказал РИА Новости техник беспилотных систем с позывным Эрджей.
"Мы сделали экспериментальный дрон, который уже сейчас работает, собранный из многих разных дронов. Его решили назвать "Перун", потому что он на моторах от "Молний". Перун у нас кто? Бог молний, естественно", - сказал он.
По словам техника, параллельно ведется разработка еще одной крупной модели, которая в разы превосходит дроны противника.
"Это будет большой дрон-доставщик. Называем его "Аист". Грузоподъемность у него будет где-то 15-20 килограммов. То есть он гораздо эффективнее, чем "Баба-Яга", - добавил Эрджей.
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