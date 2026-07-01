В России собрали экспериментальный дрон "Перун" на мощных моторах

Краткий пересказ от РИА ИИ В мастерской группировки войск РФ «Север» собрали экспериментальный дрон «Перун».

Параллельно ведется разработка дрона-доставщика «Аист» с грузоподъемностью до 20 килограммов.

БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Экспериментальный дрон "Перун" на мощных моторах собрали в мастерской группировки войск РФ "Север", там также разрабатывают тяжелый дрон-доставщик "Аист" с грузоподъемностью до 20 килограммов, рассказал РИА Новости техник беспилотных систем с позывным Эрджей.

"Мы сделали экспериментальный дрон, который уже сейчас работает, собранный из многих разных дронов. Его решили назвать "Перун", потому что он на моторах от "Молний". Перун у нас кто? Бог молний, естественно", - сказал он.

По словам техника, параллельно ведется разработка еще одной крупной модели, которая в разы превосходит дроны противника.