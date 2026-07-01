Участники СВО могут получать две пенсии одновременно, сообщил Соцфонд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участники спецоперации могут получать две пенсии одновременно: страховую по старости и государственную по инвалидности.
- Кадровые военные или сотрудники силового ведомства могут получать государственную пенсию по инвалидности и за выслугу лет по линии силового ведомства.
- За один год участия в боевых действиях засчитывается два года трудового стажа, пенсионные баллы начисляются в двойном размере.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Участники спецоперации могут получать две пенсии одновременно, например, одна из них будет страховой по старости, а другая государственной по инвалидности, сообщил Социальный фонд России на платформе "Макс".
"Участник СВО может получать две пенсии одновременно. Первый вариант: страховую по старости и государственную по инвалидности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во втором случае, когда участник СВО является кадровым военным или сотрудником силового ведомства, он сможет получать государственную пенсию по инвалидности и за выслугу лет по линии силового ведомства. Государственную пенсию также получают ополченцы Донбасса и бойцы организаций, содействующих ВС РФ.
Согласно данным ведомства, за один год участия в боевых действиях засчитывается два года трудового стажа, а пенсионные баллы начисляются в двойном размере, что увеличивает размер будущей страховой пенсии.
Соцфонд предоставляет участникам СВО более 30 различных мер и услуг, многие из них доступны без заявления гражданина. Самая массовая из них - ежемесячная денежная выплата, которую бойцы получают до возвращения домой.
День ветеранов боевых действий отмечается в России ежегодно 1 июля.