Участники СВО могут получать две пенсии одновременно, сообщил Соцфонд

Краткий пересказ от РИА ИИ Участники спецоперации могут получать две пенсии одновременно: страховую по старости и государственную по инвалидности.

Кадровые военные или сотрудники силового ведомства могут получать государственную пенсию по инвалидности и за выслугу лет по линии силового ведомства.

За один год участия в боевых действиях засчитывается два года трудового стажа, пенсионные баллы начисляются в двойном размере.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Участники спецоперации могут получать две пенсии одновременно, например, одна из них будет страховой по старости, а другая государственной по инвалидности, сообщил Социальный фонд России на платформе "Макс".

"Участник СВО может получать две пенсии одновременно. Первый вариант: страховую по старости и государственную по инвалидности", - говорится в сообщении

Уточняется, что во втором случае, когда участник СВО является кадровым военным или сотрудником силового ведомства, он сможет получать государственную пенсию по инвалидности и за выслугу лет по линии силового ведомства. Государственную пенсию также получают ополченцы Донбасса и бойцы организаций, содействующих ВС РФ.

Согласно данным ведомства, за один год участия в боевых действиях засчитывается два года трудового стажа, а пенсионные баллы начисляются в двойном размере, что увеличивает размер будущей страховой пенсии.

Соцфонд предоставляет участникам СВО более 30 различных мер и услуг, многие из них доступны без заявления гражданина. Самая массовая из них - ежемесячная денежная выплата, которую бойцы получают до возвращения домой.