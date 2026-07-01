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Соцфонд с 1 июля изменит порядок расчета больничных и пособий - РИА Новости, 01.07.2026
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01:19 01.07.2026 (обновлено: 10:18 01.07.2026)
Соцфонд с 1 июля изменит порядок расчета больничных и пособий

Соцфонд 1 июля начнет рассчитывать пособия и больничные по данным лицевых счетов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип Социального фонда России
Логотип Социального фонда России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальный фонд России с 1 июля 2026 года начнет рассчитывать выплаты по больничным, пособия по беременности и родам, ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременные пособия при рождении ребенка на основании сведений из индивидуальных лицевых счетов граждан.
  • Выплаты будут назначаться автоматически без необходимости подачи заявлений.
  • При нехватке данных Социальный фонд сможет запрашивать недостающую информацию у работодателей.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Социальный фонд России с 1 июля начнет рассчитывать выплаты по больничным и пособия напрямую по данным индивидуального лицевого счета россиян, сообщил РИА Новости ассистент кафедры финансового права МГЮА Максим Хромченко.
"Выплаты по больничным листам, пособия будут назначаться автоматически на основании сведений, которые содержатся в индивидуальных лицевых счетах граждан (беззаявительный расчет)", — сказал он.
Хромченко уточнил, что ранее СФР запрашивал сведения у работодателей. Теперь же фонд будет брать сведения из индивидуальных лицевых счетов.
Но, по его словам, возможность запрашивать сведения у компании остается.
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