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В России изменился срок подачи данных о стаже работы для назначения пенсии - РИА Новости, 01.07.2026
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00:23 01.07.2026
В России изменился срок подачи данных о стаже работы для назначения пенсии

Работодатели будут передавать данные о стаже в течение трех рабочих дней

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип Социального фонда России
Логотип Социального фонда России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России с 1 июля 2026 года изменится срок подачи сведений о страховом стаже работников, выходящих на пенсию.
  • Работодатели будут обязаны передавать данные в Социальный фонд в течение трех рабочих дней со дня обращения сотрудника или запроса фонда.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Срок подачи сведений о страховом стаже работников, выходящих на пенсию, изменится в России с 1 июля, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
Как уточнила Подольская, теперь работодатели обязаны передавать эти данные в Социальный фонд в течение трех рабочих дней со дня обращения сотрудника или запроса фонда. Ранее это можно было сделать в течение трех календарных дней.
"С 1 июля 2026 года вступают в силу поправки, которые корректируют сроки предоставления работодателями сведений о страховом стаже для назначения пенсий. Изменение адресовано, в первую очередь, работодателям", - сказала Подольская.
По словам эксперта, нововведение носит технический характер. Новые правила снижают риск нарушения сроков в ситуациях, когда обращения приходятся на выходные или праздничные дни.
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