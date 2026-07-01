В России изменился срок подачи данных о стаже работы для назначения пенсии

Краткий пересказ от РИА ИИ В России с 1 июля 2026 года изменится срок подачи сведений о страховом стаже работников, выходящих на пенсию.

Работодатели будут обязаны передавать данные в Социальный фонд в течение трех рабочих дней со дня обращения сотрудника или запроса фонда.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Срок подачи сведений о страховом стаже работников, выходящих на пенсию, изменится в России с 1 июля, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Как уточнила Подольская , теперь работодатели обязаны передавать эти данные в Социальный фонд в течение трех рабочих дней со дня обращения сотрудника или запроса фонда. Ранее это можно было сделать в течение трех календарных дней.

"С 1 июля 2026 года вступают в силу поправки, которые корректируют сроки предоставления работодателями сведений о страховом стаже для назначения пенсий. Изменение адресовано, в первую очередь, работодателям", - сказала Подольская.