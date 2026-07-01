Сомнолог объяснил, почему не нужно спать в повседневной одежде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сон в повседневной одежде нарушает терморегуляцию и мешает телу расслабиться, предупредил врач-сомнолог Павел Кудинов.
- Повседневная одежда часто сдавливает тело и не позволяет поддерживать оптимальную температуру во время сна.
- Для полноценного отдыха рекомендуется использовать специальную одежду для сна, а уличную или домашнюю одежду перед сном снимать.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сон в повседневной одежде нарушает терморегуляцию и мешает телу расслабиться, из-за чего ночной отдых становится поверхностным и не приносит сил, предупредил врач-сомнолог Павел Кудинов.
"Если нам что-то мешает, глубокие стадии сна не достигаются. В результате головной мозг - который, вопреки ощущениям, не спит, а продолжает работать - не завершает необходимые процессы. Соответственно, качество сна страдает", - сказал Кудинов aif.ru.
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По словам врача, повседневные вещи часто оказываются тесными и сдавливают тело, а также мешают поддерживать оптимальную температуру, что недопустимо во время отдыха. Для сна стоит использовать специальную одежду - пижамы или ночные рубашки, а уличную или домашнюю одежду перед сном стоит снимать, порекомендовал Кудинов.
"Неподходящая, слишком плотная или синтетическая одежда мешает телу поддерживать оптимальную температуру, что также становится препятствием для полноценного и глубокого отдыха", - заключил сомнолог.
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