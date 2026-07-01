Певец Бердников вступил в партию "Новые люди"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Солист группы «Корни» Александр Бердников вступил в партию «Новые люди».
- На предвыборном съезде партии «Новые люди» в Москве также вступили в партию рэпер Guf (Алексей Долматов), автоблогер-миллионник Елена Лисовская и телеведущий Тимур Соловьев.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Солист группы "Корни" Александр Бердников на партийном съезде вступил в партию "Новые люди", передает корреспондент РИА Новости.
В Москве в среду открылся предвыборный съезд партии "Новые люди".
На съезде в партию вступили также рэпер Guf (Алексей Долматов), автоблогер-миллионник Елена Лисовская и телеведущий "Доброго утра" Тимур Соловьев.
В пресс-службе партии отметили, что к "Новым людям" присоединяются кумиры разных поколений, так как партия продвигает важные для молодых людей и людей среднего возраста ценности: открытость и свободу.
Партия "Новые люди" была создана 1 марта 2020 года, впервые избрана в Госдуму восьмого созыва на выборах 2021 года. В настоящее время фракция насчитывает 15 депутатов.