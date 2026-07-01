Рейтинг@Mail.ru
Певец Бердников вступил в партию "Новые люди" - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 01.07.2026
Певец Бердников вступил в партию "Новые люди"

Певец Александр Бердников вступил в партию "Новые люди"

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкПевец, участник группы "Корни" Александр Бердников
Певец, участник группы Корни Александр Бердников - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Певец, участник группы "Корни" Александр Бердников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Солист группы «Корни» Александр Бердников вступил в партию «Новые люди».
  • На предвыборном съезде партии «Новые люди» в Москве также вступили в партию рэпер Guf (Алексей Долматов), автоблогер-миллионник Елена Лисовская и телеведущий Тимур Соловьев.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Солист группы "Корни" Александр Бердников на партийном съезде вступил в партию "Новые люди", передает корреспондент РИА Новости.
В Москве в среду открылся предвыборный съезд партии "Новые люди".
На съезде в партию вступили также рэпер Guf (Алексей Долматов), автоблогер-миллионник Елена Лисовская и телеведущий "Доброго утра" Тимур Соловьев.
В пресс-службе партии отметили, что к "Новым людям" присоединяются кумиры разных поколений, так как партия продвигает важные для молодых людей и людей среднего возраста ценности: открытость и свободу.
Партия "Новые люди" была создана 1 марта 2020 года, впервые избрана в Госдуму восьмого созыва на выборах 2021 года. В настоящее время фракция насчитывает 15 депутатов.
Председатель политической партии Новые люди Алексей Нечаев выступает на VI Всероссийском съезде партии в Москве. 1 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
"Новые люди" утвердили кандидатов на выборы в Госдуму
Вчера, 14:56
 
МоскваГосдума РФАлександр БердниковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала