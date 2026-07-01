Синоптик назвала смерч в Бурятии очень редким явлением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Заиграевском районе Бурятии жители наблюдали смерч.
- Смерчи в Бурятии — редкое явление, и со следующей недели жаркая погода исключит появление таких явлений.
УЛАН-УДЭ, 1 июл - РИА Новости. Смерчи для Бурятии являются очень редким явлением, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Маргарита Субанакова.
Во вторник пользователи в соцсетях поделились кадрами смерча в Онохое в Заиграевском районе Бурятии. По их словам, он поднимал в воздух все, что попадалось на пути. О непогоде РИА Новости также рассказала жительница района.
"В Бурятии, конечно, это очень редкое явление. Чаще они (смерчи - ред.) возникают в более низких широтах и реже наблюдаются в умеренных, где, собственно говоря, и находится территория Бурятии... В данном случае был не такой мощный смерч, но все-таки кое-где он навредил", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, со следующей недели в Бурятии установится жаркая погода, поэтому таких явлений уже не будет.
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