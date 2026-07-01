Синоптик назвала смерч в Бурятии очень редким явлением

"В Бурятии, конечно, это очень редкое явление. Чаще они (смерчи - ред.) возникают в более низких широтах и реже наблюдаются в умеренных, где, собственно говоря, и находится территория Бурятии... В данном случае был не такой мощный смерч, но все-таки кое-где он навредил", - рассказала собеседница агентства.