В Москве завели дело о вымогательстве на пытавшихся инсценировать ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ На молодых людей и несовершеннолетнюю, пытавшихся инсценировать ДТП в Москве, завели дело о вымогательстве.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал двоих фигурантов дела о нападении на сотрудника ДПС в центре столицы.

Им предъявлено обвинение по статьям о применении насилия и оскорблении представителя власти.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На двоих молодых людей и несовершеннолетнюю, пытавшихся инсценировать ДТП в Москве, завели дело о вымогательстве, сообщает ГСУ СК столицы.

"По факту противоправных действий в отношении соучастников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".

Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщала РИА Новости, что Басманный суд Москвы арестовал обоих фигурантов дела о нападении на сотрудника ДПС в центре столицы. Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).