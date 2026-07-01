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В Москве завели дело о вымогательстве на пытавшихся инсценировать ДТП - РИА Новости, 01.07.2026
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23:10 01.07.2026
В Москве завели дело о вымогательстве на пытавшихся инсценировать ДТП

В Москве СК завел дело о вымогательстве на пытавшихся инсценировать ДТП

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На молодых людей и несовершеннолетнюю, пытавшихся инсценировать ДТП в Москве, завели дело о вымогательстве.
  • Ранее Басманный суд Москвы арестовал двоих фигурантов дела о нападении на сотрудника ДПС в центре столицы.
  • Им предъявлено обвинение по статьям о применении насилия и оскорблении представителя власти.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На двоих молодых людей и несовершеннолетнюю, пытавшихся инсценировать ДТП в Москве, завели дело о вымогательстве, сообщает ГСУ СК столицы.
"По факту противоправных действий в отношении соучастников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщала РИА Новости, что Басманный суд Москвы арестовал обоих фигурантов дела о нападении на сотрудника ДПС в центре столицы. Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
СМИ ранее сообщали, что фигуранты - автоподставщики, которые пытались оформить фиктивное ДТП в центре Москвы, но их жертва вызвала полицию.
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