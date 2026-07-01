СК начал проверку после гибели актера Высоковского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тело актера сериалов "Бригада" и "Бумер" Александра Высоковского, пропавшего на рыбалке в Подмосковье, было найдено в реке Оке.
- Подмосковные следователи начали проверку по факту гибели.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Подмосковные следователи начали проверку по факту гибели сыгравшего в сериалах "Бригада" и "Бумер" актера Александра Высоковского, который пропал на рыбалке, сообщили в ГСУ СК России по области.
Актер пропал во время рыбной ловли на Оке в Подмосковье, в среду его тело водолазы обнаружили в реке, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным следствия, о безвестном исчезновении мужчины 1963 года рождения, который ушел на рыбалку и не вернулся, сообщили 30 июня: он рыбачил с сыном, пошел вдоль берега по течению и вскоре перестал выходить на связь.
"Организовано проведение доследственной проверки. Тело погибшего найдено", — сказали в ведомстве.
Александру Высоковскому было 62 года. Он родился в Ленинске (ныне Байконур, Казахстан). После выпуска из Щепкинского училища служил во МХАТе и Театре имени Станиславского. На его счету десятки ролей в фильмах и сериалах на протяжении более чем 30 лет. Широкую известность актеру принесла роль Макса Карельского в сериале "Бригада". Также он снимался в фильме "Бумер", где сыграл сотрудника полиции, и в сериалах "Марш Турецкого", "Ундина" и Next.