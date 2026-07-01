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В Сочи возбудили дело после сообщений об издевательствах над школьником - РИА Новости, 01.07.2026
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15:53 01.07.2026 (обновлено: 17:21 01.07.2026)
В Сочи возбудили дело после сообщений об издевательствах над школьником

СК возбудил уголовное дело после сообщений о травле школьника в Сочи

© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В социальных сетях появились сообщения о травле четвероклассника в одной из школ Сочи.
  • СУСК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту инцидента.
  • Руководитель краевого СУСК Андрей Маслов поставил ход расследования уголовного дела на контроль в аппарате следственного управления.
СОЧИ, 1 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после сообщений в социальных сетях об издевательствах школьников над одноклассником в Сочи, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Ряд Telegram-каналов написал о травле четвероклассника в одной из сочинской школ: якобы мальчика оскорбляли одноклассники, а в конце прошлого года сломали ему палец. Публикации сопровождаются видеозаписями, на которых видно ребенка с рассеченной до крови губой и синяками на лице и теле.
"Следователем СКР возбуждено уголовное дело по факту инцидента в одной из школ в Сочи. В социальных медиа опубликованы сведения о том, что в одной из школ в городе Сочи одноклассники на протяжении длительного времени совершают противоправные действия в отношении ученика 4-го класса, в том числе применяют физическую силу. В публикации также отмечается бездействие руководства школы", - говорится в Telegram-канале краевого управления СК.
В соцсетях также упоминается, что семья обращалась к учителю и директору, но виновных в ситуации якобы не нашли, поэтому родители давали сыну в школу диктофон, на записях слышны угрозы и оскорбления в адрес ребенка.
В настоящий момент следователи проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Руководитель краевого СУСК Андрей Маслов поставил ход расследования уголовного дела на контроль в аппарате следственного управления.
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение главе краевого управления предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикаций в социальных медиа, сообщил СК РФ в своем канале на платформе "Макс".
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