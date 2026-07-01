В Сочи возбудили дело после сообщений об издевательствах над школьником

Краткий пересказ от РИА ИИ В социальных сетях появились сообщения о травле четвероклассника в одной из школ Сочи.

СУСК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту инцидента.

Руководитель краевого СУСК Андрей Маслов поставил ход расследования уголовного дела на контроль в аппарате следственного управления.

СОЧИ, 1 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после сообщений в социальных сетях об издевательствах школьников над одноклассником в Сочи, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Ряд Telegram-каналов написал о травле четвероклассника в одной из сочинской школ: якобы мальчика оскорбляли одноклассники, а в конце прошлого года сломали ему палец. Публикации сопровождаются видеозаписями, на которых видно ребенка с рассеченной до крови губой и синяками на лице и теле.

"Следователем СКР возбуждено уголовное дело по факту инцидента в одной из школ в Сочи. В социальных медиа опубликованы сведения о том, что в одной из школ в городе Сочи одноклассники на протяжении длительного времени совершают противоправные действия в отношении ученика 4-го класса, в том числе применяют физическую силу. В публикации также отмечается бездействие руководства школы", - говорится в T elegram-канале краевого управления СК.

В соцсетях также упоминается, что семья обращалась к учителю и директору, но виновных в ситуации якобы не нашли, поэтому родители давали сыну в школу диктофон, на записях слышны угрозы и оскорбления в адрес ребенка.

В настоящий момент следователи проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Руководитель краевого СУСК Андрей Маслов поставил ход расследования уголовного дела на контроль в аппарате следственного управления.