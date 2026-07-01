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СК установил оператора БПЛА, из-за которого под Брянском пострадал человек - РИА Новости, 01.07.2026
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13:58 01.07.2026 (обновлено: 14:03 01.07.2026)
СК установил оператора БПЛА, из-за которого под Брянском пострадал человек

СК установил оператора БПЛА, из-за атаки которого под Брянском пострадал человек

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские следователи установили оператора БПЛА ВСУ, подозреваемого в атаке в брянском населенном пункте.
  • Возбуждено уголовное дело в отношении Юрия Юсухно, который подозревается в совершении террористического акта.
  • 18 января 2026 года он произвел сброс боеприпаса в районе Ломаковки Брянской области, в результате чего пострадал один человек.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские следователи установили оператора БПЛА ВСУ, который подозревается в атаке в брянском населенном пункте, в результате этой атаки пострадал один человек, сообщает СК РФ.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении оператора беспилотного летательного аппарата одного из подразделений вооруженных формирований Украины Юрия Юсухно. Он подозревается в совершении террористического акта (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении на платформе "Макс".

По данным следствия, 18 января 2026 года Юсухно, находясь вблизи населенного пункта Жадово Черниговской области Украины, запустил и управлял БПЛА типа FPV. Отмечается, что с него он произвел сброс боеприпаса в районе населенного пункта Ломаковка Брянской области. В результате детонации снаряда пострадал один человек.
Подчеркивается, что в ходе расследования будут установлены все обстоятельства преступлений Юсухно и дана уголовно-правовая оценка его действиям.
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