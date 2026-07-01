СК установил оператора БПЛА, из-за которого под Брянском пострадал человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские следователи установили оператора БПЛА ВСУ, подозреваемого в атаке в брянском населенном пункте.
- Возбуждено уголовное дело в отношении Юрия Юсухно, который подозревается в совершении террористического акта.
- 18 января 2026 года он произвел сброс боеприпаса в районе Ломаковки Брянской области, в результате чего пострадал один человек.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские следователи установили оператора БПЛА ВСУ, который подозревается в атаке в брянском населенном пункте, в результате этой атаки пострадал один человек, сообщает СК РФ.
По данным следствия, 18 января 2026 года Юсухно, находясь вблизи населенного пункта Жадово Черниговской области Украины, запустил и управлял БПЛА типа FPV. Отмечается, что с него он произвел сброс боеприпаса в районе населенного пункта Ломаковка Брянской области. В результате детонации снаряда пострадал один человек.
Подчеркивается, что в ходе расследования будут установлены все обстоятельства преступлений Юсухно и дана уголовно-правовая оценка его действиям.