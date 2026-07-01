Во Владимирской области арестовали подростка за использование сим-бокса

По данным ведомства, в начале мая подросток через мессенджер стал членом преступной группы, обслуживающей сим-боксы, через которые совершаются телефонные мошенничества. В июне он прилетел из Новосибирска в Москву, где получил сим-бокс, ноутбук и больше 60 сим-карт, которые далее установил в арендованной квартире во Владимире.