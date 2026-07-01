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Во Владимирской области арестовали подростка за использование сим-бокса - РИА Новости, 01.07.2026
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12:38 01.07.2026
Во Владимирской области арестовали подростка за использование сим-бокса

СК: во Владимирской области арестовали подростка за использование сим-бокса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Новосибирской области арестовали по обвинению в незаконном использовании терминала пропуска трафика (сим-бокса) в составе организованной группы.
  • Подросток присоединился к преступной группе в мае, а в июне прилетел из Новосибирска в Москву, где получил сим-бокс, ноутбук и более 60 сим-карт, которые установил в арендованной квартире во Владимире.
  • Противоправная деятельность подростка продлилась чуть больше 24 часов, после чего его задержали с поличным.
ТУЛА, 1 июл – РИА Новости. Семнадцатилетнего жителя Новосибирской области арестовали после обвинения в незаконном использовании терминала пропуска трафика (сим-бокса) в составе организованной группы во Владимирской области, сообщила пресс-служба СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в начале мая подросток через мессенджер стал членом преступной группы, обслуживающей сим-боксы, через которые совершаются телефонные мошенничества. В июне он прилетел из Новосибирска в Москву, где получил сим-бокс, ноутбук и больше 60 сим-карт, которые далее установил в арендованной квартире во Владимире.
В пресс-службе УМВД России по Владимирской области добавили, что противоправная деятельность подростка продлилась чуть больше 24-х часов. После несовершеннолетнего с поличным задержали.
Уточняется, что получить деньги за преступления он не успел.
"Следователем СК ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оборудование изъято. В настоящее время следователями продолжаются необходимые следственные действия", - написала пресс-служба СК РФ в канале на платформе "Макс".
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