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Колумбийскому наемнику, воевавшему за ВСУ, заочно дали 14 лет тюрьмы - РИА Новости, 01.07.2026
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12:07 01.07.2026 (обновлено: 12:12 01.07.2026)
Колумбийскому наемнику, воевавшему за ВСУ, заочно дали 14 лет тюрьмы

СК: Мартинес Эдвард, воевавший за ВСУ, заочно приговорен к 14 годам тюрьмы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Колумбийский наемник Ванегас Мартинес Эдвард заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на стороне киевского режима.
  • Колумбиец вступил в состав Интернационального легиона в 2023 году и участвовал за деньги в боевых действиях против российских военнослужащих.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Колумбийский наемник, воевавший на стороне киевского режима, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщил Следственный комитет России.
"Ванегас Мартинес Эдвард заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).... Приговором суда заочно... назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в канале СК РФ на платформе "Макс".
Уточняется. что колумбиец вступил в состав Интернационального легиона в 2023 году и участвовал за деньги в боевых действиях против российских военнослужащих, проходя военное обучение и получая оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение.
Он объявлен в международный розыск.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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