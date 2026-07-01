Колумбийскому наемнику, воевавшему за ВСУ, заочно дали 14 лет тюрьмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Колумбийский наемник Ванегас Мартинес Эдвард заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на стороне киевского режима.
- Колумбиец вступил в состав Интернационального легиона в 2023 году и участвовал за деньги в боевых действиях против российских военнослужащих.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Колумбийский наемник, воевавший на стороне киевского режима, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщил Следственный комитет России.
"Ванегас Мартинес Эдвард заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).... Приговором суда заочно... назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в канале СК РФ на платформе "Макс".
Уточняется. что колумбиец вступил в состав Интернационального легиона в 2023 году и участвовал за деньги в боевых действиях против российских военнослужащих, проходя военное обучение и получая оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение.
Он объявлен в международный розыск.