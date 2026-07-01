Синоптик рассказала о погоде в Москве в июле

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Половина июльских дней в столице будет с переменной облачностью, во второй половине месяца ожидаются более высокие значения температуры, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик сообщила, что практически половина июльских дней будет с переменной облачностью, но отметила, что трудно сказать, как они распределятся в пределах месяца.