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Синоптик рассказала о погоде в Москве в июле - РИА Новости, 01.07.2026
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07:10 01.07.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве в июле

Позднякова: половина июльских дней в Москве будет с переменной облачностью

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Половина июльских дней в столице будет с переменной облачностью.
  • Во второй половине июля ожидаются более высокие значения температуры.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Половина июльских дней в столице будет с переменной облачностью, во второй половине месяца ожидаются более высокие значения температуры, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Как правило, у нас конец месяца (июля - ред.)... считается самым жарким, поэтому не исключено, что именно вторая половина июля будет с более высокими значениями температуры, чем вторая пятидневка месяца", - рассказала Позднякова.
Синоптик сообщила, что практически половина июльских дней будет с переменной облачностью, но отметила, что трудно сказать, как они распределятся в пределах месяца.
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