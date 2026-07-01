Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили украинскую буксируемую гаубицу "Богдана-Б" в Сумской области с помощью ударных дронов.
- Огневое поражение вражеских артиллерийских систем снижает боеспособность подразделений ВСУ и позволяет подразделениям продвигаться вперед в зоне проведения СВО.
КУРСК, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащие беспилотных систем группировки войск "Север" с помощью ударных дронов уничтожили украинскую буксируемую гаубицу "Богдана-Б" в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным Барс.
"Благодаря работе расчетов разведывательных удалось обнаружить 155-миллиметровую САУ "Богдана" ВСУ, замаскированную в специально оборудованном капонире в лесу. В ходе атаки FPV-дронами с осколочно-фугасной частью цель была полностью уничтожена", - заявил агентству командир взвода.
Он уточнил, что огневое поражение вражеских артиллерийских систем снижает боеспособность подразделений ВСУ и позволяет подразделениям РФ продвигаться вперед в зоне проведения СВО.
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22 июня 2022, 17:18