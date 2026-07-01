Рейтинг@Mail.ru
Ударные БПЛА "Севера" уничтожили САУ "Богдана" ВСУ на сумском направлении - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:31 01.07.2026
Ударные БПЛА "Севера" уничтожили САУ "Богдана" ВСУ на сумском направлении

РИА Новости: БПЛА "Севера" уничтожили САУ "Богдана" ВСУ на сумском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили украинскую буксируемую гаубицу "Богдана-Б" в Сумской области с помощью ударных дронов.
  • Огневое поражение вражеских артиллерийских систем снижает боеспособность подразделений ВСУ и позволяет подразделениям продвигаться вперед в зоне проведения СВО.
КУРСК, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащие беспилотных систем группировки войск "Север" с помощью ударных дронов уничтожили украинскую буксируемую гаубицу "Богдана-Б" в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным Барс.
"Благодаря работе расчетов разведывательных удалось обнаружить 155-миллиметровую САУ "Богдана" ВСУ, замаскированную в специально оборудованном капонире в лесу. В ходе атаки FPV-дронами с осколочно-фугасной частью цель была полностью уничтожена", - заявил агентству командир взвода.
Он уточнил, что огневое поражение вражеских артиллерийских систем снижает боеспособность подразделений ВСУ и позволяет подразделениям РФ продвигаться вперед в зоне проведения СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала