В Минобороны рассказали о значении освобождения села Украинское

Краткий пересказ от РИА ИИ Минобороны России сообщило об освобождении села Украинского в Харьковской области.

Освобождение села расширяет зону безопасности в Волчанском районе и создает условия для продвижения российской армии вглубь региона.

Штурмовые подразделения 82-го и 83-го мотострелковых полков группировки войск «Север» сломили сопротивление противника и выбили из Украинского последние группы украинских националистов.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Освобождение села Украинского в Харьковской области расширяет зону безопасности в Волчанском районе и создает условия для продвижения российской армии вглубь региона, сообщает Минобороны России.

Российское военное ведомство в среду сообщило об освобождении села Украинского в Харьковской области

"Освобождение села Украинское не только расширяет зону безопасности в Волчанском районе, но и создает условия для дальнейшего продвижения наших войск в глубь обороны противника в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, упорное сопротивление противника сломили штурмовые подразделения 82-го и 83-го мотострелковых полков группировки войск "Север". Они же выбили из Украинского последние группы украинских националистов из состава отдельной мотопехотной бригады.