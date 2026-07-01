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В Минобороны рассказали о значении освобождения села Украинское - РИА Новости, 01.07.2026
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14:53 01.07.2026
В Минобороны рассказали о значении освобождения села Украинское

МО РФ: освобождение Украинского расширяет зону безопасности в Волчанском районе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России сообщило об освобождении села Украинского в Харьковской области.
  • Освобождение села расширяет зону безопасности в Волчанском районе и создает условия для продвижения российской армии вглубь региона.
  • Штурмовые подразделения 82-го и 83-го мотострелковых полков группировки войск «Север» сломили сопротивление противника и выбили из Украинского последние группы украинских националистов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Освобождение села Украинского в Харьковской области расширяет зону безопасности в Волчанском районе и создает условия для продвижения российской армии вглубь региона, сообщает Минобороны России.
Российское военное ведомство в среду сообщило об освобождении села Украинского в Харьковской области.
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"Освобождение села Украинское не только расширяет зону безопасности в Волчанском районе, но и создает условия для дальнейшего продвижения наших войск в глубь обороны противника в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, упорное сопротивление противника сломили штурмовые подразделения 82-го и 83-го мотострелковых полков группировки войск "Север". Они же выбили из Украинского последние группы украинских националистов из состава отдельной мотопехотной бригады.
"Подразделения группировки войск "Север" продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - подчеркнули в Минобороны.
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