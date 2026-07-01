Сбербанк ожидает ключевую ставку ЦБ около 13 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Сбербанк ожидает ключевую ставку ЦБ РФ на конец года около 13%, возможно, чуть выше.

Банк обновит прогноз по ключевой ставке в конце июля, когда будет раскрывать отчетность по МСФО за второй квартал.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Сбербанк ожидает ключевую ставку ЦБ РФ на конец года около 13%, обновит прогноз в конце июля, заявил финансовый директор Тарас Скворцов.

"Что касается наших прогнозов, то на конец года мы изначально ожидали диапазон 12-13%. В какой-то момент мы склонялись больше к 12%. Сейчас, исходя из последнего решения, мы больше ожидаем, что она будет около 13%, может быть чуть выше", - сказал он журналистам на полях Финансового конгресса ЦБ

Он также добавил, что банк обновит свой прогноз по ставке в конце июля, когда будет раскрывать отчетность по МСФО за второй квартал.