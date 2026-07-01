Сбербанк ожидает ключевую ставку ЦБ около 13 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сбербанк ожидает ключевую ставку ЦБ РФ на конец года около 13%, возможно, чуть выше.
- Банк обновит прогноз по ключевой ставке в конце июля, когда будет раскрывать отчетность по МСФО за второй квартал.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Сбербанк ожидает ключевую ставку ЦБ РФ на конец года около 13%, обновит прогноз в конце июля, заявил финансовый директор Тарас Скворцов.
"Что касается наших прогнозов, то на конец года мы изначально ожидали диапазон 12-13%. В какой-то момент мы склонялись больше к 12%. Сейчас, исходя из последнего решения, мы больше ожидаем, что она будет около 13%, может быть чуть выше", - сказал он журналистам на полях Финансового конгресса ЦБ.
Он также добавил, что банк обновит свой прогноз по ставке в конце июля, когда будет раскрывать отчетность по МСФО за второй квартал.
Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июне была снижена до 14,25% с 14,5%.
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