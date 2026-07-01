Лучший бомбардир сборной Марокко на ЧМ-2026 перешел в "Баварию"

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий Исмаэль Сайбари перешел из нидерландского ПСВ в немецкую «Баварию».

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до лета 2031 года, сумма трансфера составила 50 миллионов евро.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нападающий Исмаэль Сайбари перешел из нидерландского ПСВ в немецкую "Баварию", сообщается на сайте мюнхенского футбольного клуба.

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до лета 2031 года. Он будет играть под 34-м номером. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 50 миллионов евро.

Нападающий с тремя голами является лучшим бомбардиром сборной Марокко на текущем чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.