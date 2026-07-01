Лучший бомбардир сборной Марокко на ЧМ-2026 перешел в "Баварию"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Исмаэль Сайбари перешел из нидерландского ПСВ в немецкую «Баварию».
- Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до лета 2031 года, сумма трансфера составила 50 миллионов евро.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нападающий Исмаэль Сайбари перешел из нидерландского ПСВ в немецкую "Баварию", сообщается на сайте мюнхенского футбольного клуба.
Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до лета 2031 года. Он будет играть под 34-м номером. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 50 миллионов евро.
Нападающий с тремя голами является лучшим бомбардиром сборной Марокко на текущем чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Сайбари, также выступающий на позиции атакующего полузащитника, начал профессиональную карьеру в ПСВ, за который отметился 42 голами в 142 матчах. За национальную команду провел 34 встречи и забил 12 мячей.
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