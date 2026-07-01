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США отменили санкции в отношении четырех индийских компаний - РИА Новости, 01.07.2026
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12:18 01.07.2026
США отменили санкции в отношении четырех индийских компаний

США сняли санкции с четырех индийских компаний, наложенные за связи с Россией

© AP Photo / Tsering TopgyalФлаги Индии
Флаги Индии - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Tsering Topgyal
Флаги Индии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США отменили санкции в отношении четырех индийских компаний.
  • Из санкционного списка США исключены компании RRG Engineering Technologies Private Limited, Lokesh Machines Limited, Galaxy Bearings Ltd и Shaurya Aeronautics Private Limited.
  • В 2024 году OFAC ввело санкции против 21 субъекта из Индии в связи с обвинениями в поддержке российского правительства.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. США отменили санкции в отношении четырех индийских компаний, попавших под них из-за мер, связанных с Россией, сообщает местная газета Hindustan Times.
Как пишет издание, США сняли санкции с компаний из Индии спустя два года после того, как они попали в санкционный список управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
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"Министерство финансов США исключило четыре индийские компании из своего санкционного списка (SDN) в рамках последнего обновления санкций",- пишет Hindustan Times.
По сообщению газеты, из санкционного списка США были исключены расположенные в Хайдарабаде индийские компании RRG Engineering Technologies Private Limited, Lokesh Machines Limited, Galaxy Bearings Ltd и Shaurya Aeronautics Private Limited.
В 2024 году управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против 21 субъекта из Индии, включая 19 компаний и двух физических лиц, в связи с обвинениями в "предоставлении финансовой, материальной, технологической или иной поддержки российскому правительству".
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