Краткий пересказ от РИА ИИ
- США отменили санкции в отношении четырех индийских компаний.
- Из санкционного списка США исключены компании RRG Engineering Technologies Private Limited, Lokesh Machines Limited, Galaxy Bearings Ltd и Shaurya Aeronautics Private Limited.
- В 2024 году OFAC ввело санкции против 21 субъекта из Индии в связи с обвинениями в поддержке российского правительства.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. США отменили санкции в отношении четырех индийских компаний, попавших под них из-за мер, связанных с Россией, сообщает местная газета Hindustan Times.
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"Министерство финансов США исключило четыре индийские компании из своего санкционного списка (SDN) в рамках последнего обновления санкций",- пишет Hindustan Times.
По сообщению газеты, из санкционного списка США были исключены расположенные в Хайдарабаде индийские компании RRG Engineering Technologies Private Limited, Lokesh Machines Limited, Galaxy Bearings Ltd и Shaurya Aeronautics Private Limited.
В 2024 году управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против 21 субъекта из Индии, включая 19 компаний и двух физических лиц, в связи с обвинениями в "предоставлении финансовой, материальной, технологической или иной поддержки российскому правительству".