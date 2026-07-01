Краткий пересказ от РИА ИИ США отменили санкции в отношении четырех индийских компаний.

Из санкционного списка США исключены компании RRG Engineering Technologies Private Limited, Lokesh Machines Limited, Galaxy Bearings Ltd и Shaurya Aeronautics Private Limited.

В 2024 году OFAC ввело санкции против 21 субъекта из Индии в связи с обвинениями в поддержке российского правительства.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. США отменили санкции в отношении четырех индийских компаний, попавших под них из-за мер, связанных с Россией, сообщает местная газета Hindustan Times.

Как пишет издание, США сняли санкции с компаний из Индии спустя два года после того, как они попали в санкционный список управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

"Министерство финансов США исключило четыре индийские компании из своего санкционного списка (SDN) в рамках последнего обновления санкций",- пишет Hindustan Times.

По сообщению газеты, из санкционного списка США были исключены расположенные в Хайдарабаде индийские компании RRG Engineering Technologies Private Limited, Lokesh Machines Limited, Galaxy Bearings Ltd и Shaurya Aeronautics Private Limited.