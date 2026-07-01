В Херсонской области за сутки восемь человек пострадали от атак ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Восемь мирных жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В частности, по словам губернатора, среди пострадавших от атак ВСУ - шесть мужчин и две женщины.