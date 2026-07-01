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В Херсонской области за сутки восемь человек пострадали от атак ВСУ - РИА Новости, 01.07.2026
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14:14 01.07.2026 (обновлено: 14:27 01.07.2026)
В Херсонской области за сутки восемь человек пострадали от атак ВСУ

Сальдо: Херсонской области за сутки восемь мирных жителей пострадали от атак ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОбластной станции скорой медицинской помощи
Областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восемь мирных жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ за минувшие сутки.
  • Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Восемь мирных жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"За последние сутки из-за террористических атак киевского режима пострадали восемь мирных жителей Херсонской области", - написал Сальдо в своем канале платформе "Макс".
В частности, по словам губернатора, среди пострадавших от атак ВСУ - шесть мужчин и две женщины.
"Из-за повреждений электросетей без света частично остаются населенные пункты Генического, Новотроицкого и Каланчакского округов", - добавил губернатор.
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