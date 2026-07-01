В Херсонской области за сутки восемь человек пострадали от атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восемь мирных жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ за минувшие сутки.
- Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Восемь мирных жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В частности, по словам губернатора, среди пострадавших от атак ВСУ - шесть мужчин и две женщины.
"Из-за повреждений электросетей без света частично остаются населенные пункты Генического, Новотроицкого и Каланчакского округов", - добавил губернатор.
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