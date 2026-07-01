Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не использует воздушное пространство стран альянса для нанесения ударов по российской территории, объяснив появление украинских дронов над странами блока у границ с Россией случайным отклонением от курса.

БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался оправдать киевский режим, заявив, что Украина якобы не использует воздушное пространство стран альянса для нанесения ударов по российской территории, объяснив участившиеся случаи появления украинских дронов над странами блока у границ с Россией "случайным отклонением от курса".

Служба внешней разведки ( СВР России 19 мая сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.

Власти Финляндии и стран Прибалтики, куда также залетали украинские БПЛА, утверждали, что не давали разрешение Киеву использовать свое воздушное пространство для пролета дронов.

"Это стало бы новостью (использование воздушного пространства стран НАТО - ред.). Это даже не рассматривается. Это вообще не обсуждается… Украина не использует воздушное пространство НАТО преднамеренно. Иногда такие беспилотники могут отклоняться от курса… это может происходить по многим причинам, например, из-за радиоэлектронного подавления или по другим причинам", - сказал Рютте в интервью Financial Times.

Так он ответил на вопрос о публикациях, согласно которым украинские беспилотники пролетают через воздушное пространство стран Балтии для ударов по российским объектам.

В последнее время украинские БПЛА и морские беспилотники неоднократно оказывались на территории европейских стран, что подтверждали и на Украине. К примеру, военно-морские силы ВСУ признали, что 5 июня в порту румынской Констанцы взорвался их морской безэкипажный катер.