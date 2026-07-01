Меры ЕС по перевооружению обеспечивают рабочие места в США, заявил Рютте

Краткий пересказ от РИА ИИ Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что меры европейских стран по перевооружению сохраняют в США 195 тысяч рабочих мест в оборонной сфере.

Рютте призвал производителей военной продукции в странах НАТО использовать увеличение расходов на вооружение для роста производства, а не цен.

Генсек признал проблемы с производственными мощностями в Европе и США, но отметил, что дополнительные производственные линии уже строятся.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что меры европейских стран по перевооружению обеспечивают сохранение в США 195 тысяч рабочих мест в оборонной сфере благодаря заказам на вооружение на 300 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times.

"( Рютте - ред.) заявил, что стремление Европы к перевооружению поддерживает 195 тысяч рабочих мест в сфере обороны в США благодаря заказам на вооружение на сумму 300 миллиардов долларов", - сообщает издание.

В интервью газете генсек также призвал производителей военной продукции в странах НАТО использовать увеличение расходов на вооружение за прошедшие два года на 250 миллиардов долларов для увеличения производства, а не для роста цен. Он отметил, что некоторые ключевые возможности Европа может закупать только у США, и назвал оборонно-промышленную базу Штатов чрезвычайно важной для общего сдерживания в рамках НАТО.

При этом он признал проблемы с производственными мощностями в Европе и США, но указал, что дополнительные производственные линии уже строятся.