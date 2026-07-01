Рютте считает похвалы в адрес Трампа оправданными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генсек НАТО Марк Рютте высказался в защиту своего подхода к восхвалению президента США Дональда Трампа.
- Рютте считает, что благодаря Трампу европейские страны начали тратить больше денег на оборону.
- На прошлой неделе в Белом доме констатировали недовольство Трампа союзниками по НАТО, которые, по мнению президента США, недостаточно поддерживали страну в ходе конфликта с Ираном, однако Рютте подчеркнул, что с европейских баз во время конфликта США совершили около 5 тысяч полетов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, ранее называвший президента США Дональда Трампа папочкой, высказался в защиту своего подхода к восхвалению американского лидера, отметив, что именно благодаря Трампу европейские страны начали тратить больше денег на оборону.
"Был один большой дисбаланс, который заключался в том, что европейцы платили и тратили меньше, чем тратили США. И сейчас этот вопрос решается... И я считаю, что когда президент способен добиться этого, похвала оправдана", - заявил Рютте в интервью газете Financial Times.
Он добавил, что на прошлой неделе в Белом доме констатировал недовольство Трампа союзниками по НАТО, которые, по мнению президента Соединенных Штатов, недостаточно поддерживали США в ходе конфликта с Ираном. Однако Рютте подчеркнул, что в то же время с европейских баз во время конфликта США совершили около 5 тысяч полетов в рамках своих военных усилий, пишет издание.
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