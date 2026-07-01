Рютте считает похвалы в адрес Трампа оправданными

Краткий пересказ от РИА ИИ Генсек НАТО Марк Рютте высказался в защиту своего подхода к восхвалению президента США Дональда Трампа.

Рютте считает, что благодаря Трампу европейские страны начали тратить больше денег на оборону.

На прошлой неделе в Белом доме констатировали недовольство Трампа союзниками по НАТО, которые, по мнению президента США, недостаточно поддерживали страну в ходе конфликта с Ираном, однако Рютте подчеркнул, что с европейских баз во время конфликта США совершили около 5 тысяч полетов.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, ранее называвший президента США Дональда Трампа папочкой, высказался в защиту своего подхода к восхвалению американского лидера, отметив, что именно благодаря Трампу европейские страны начали тратить больше денег на оборону.

Рютте летом 2025 года, комментируя слова Трампа , сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам президент США позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело.

"Был один большой дисбаланс, который заключался в том, что европейцы платили и тратили меньше, чем тратили США. И сейчас этот вопрос решается... И я считаю, что когда президент способен добиться этого, похвала оправдана", - заявил Рютте в интервью газете Financial Times.