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Рютте считает похвалы в адрес Трампа оправданными - РИА Новости, 01.07.2026
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02:14 01.07.2026 (обновлено: 02:20 01.07.2026)
Рютте считает похвалы в адрес Трампа оправданными

Рютте, называвший Трампа папочкой, считает, что вохваление главы США оправдано

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек НАТО Марк Рютте высказался в защиту своего подхода к восхвалению президента США Дональда Трампа.
  • Рютте считает, что благодаря Трампу европейские страны начали тратить больше денег на оборону.
  • На прошлой неделе в Белом доме констатировали недовольство Трампа союзниками по НАТО, которые, по мнению президента США, недостаточно поддерживали страну в ходе конфликта с Ираном, однако Рютте подчеркнул, что с европейских баз во время конфликта США совершили около 5 тысяч полетов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, ранее называвший президента США Дональда Трампа папочкой, высказался в защиту своего подхода к восхвалению американского лидера, отметив, что именно благодаря Трампу европейские страны начали тратить больше денег на оборону.
Рютте летом 2025 года, комментируя слова Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам президент США позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело.
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"Был один большой дисбаланс, который заключался в том, что европейцы платили и тратили меньше, чем тратили США. И сейчас этот вопрос решается... И я считаю, что когда президент способен добиться этого, похвала оправдана", - заявил Рютте в интервью газете Financial Times.
Он добавил, что на прошлой неделе в Белом доме констатировал недовольство Трампа союзниками по НАТО, которые, по мнению президента Соединенных Штатов, недостаточно поддерживали США в ходе конфликта с Ираном. Однако Рютте подчеркнул, что в то же время с европейских баз во время конфликта США совершили около 5 тысяч полетов в рамках своих военных усилий, пишет издание.
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