Генсек НАТО пожаловался, что мысли о России не дают ему уснуть

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что главная долгосрочная угроза — это Россия.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается нападать на государства НАТО и что обвинения в российской угрозе используются для отвлечения внимания от внутренних проблем.

АНКАРА, 1 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пожаловался, что мысли о России не дают ему спокойно спать.

"Обычно я стараюсь спать. Но если есть что-то, что не дает мне уснуть, то это Россия ", — сказал Рютте в интервью турецкому госагентству Anadolu

При этом генсек в очередной раз назвал ее "долгосрочной угрозой".

Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.