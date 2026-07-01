Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что главная долгосрочная угроза — это Россия.
- Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается нападать на государства НАТО и что обвинения в российской угрозе используются для отвлечения внимания от внутренних проблем.
АНКАРА, 1 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пожаловался, что мысли о России не дают ему спокойно спать.
При этом генсек в очередной раз назвал ее "долгосрочной угрозой".
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".