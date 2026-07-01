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Генсек НАТО пожаловался, что мысли о России не дают ему уснуть - РИА Новости, 01.07.2026
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10:37 01.07.2026 (обновлено: 11:13 01.07.2026)
Генсек НАТО пожаловался, что мысли о России не дают ему уснуть

Генсек НАТО Рютте признался, что мысли о России не дают ему спокойно спать

© AP Photo / Omar HavanaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Omar Havana
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что главная долгосрочная угроза — это Россия.
  • Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается нападать на государства НАТО и что обвинения в российской угрозе используются для отвлечения внимания от внутренних проблем.
АНКАРА, 1 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пожаловался, что мысли о России не дают ему спокойно спать.
"Обычно я стараюсь спать. Но если есть что-то, что не дает мне уснуть, то это Россия", — сказал Рютте в интервью турецкому госагентству Anadolu.
При этом генсек в очередной раз назвал ее "долгосрочной угрозой".
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Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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