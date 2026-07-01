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Четыре человека обратились за медпомощью после атаки ВСУ на Рыльск - РИА Новости, 01.07.2026
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20:20 01.07.2026 (обновлено: 21:05 01.07.2026)
Четыре человека обратились за медпомощью после атаки ВСУ на Рыльск

Четыре человека обратились за медпомощью после атаки на Рыльск в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четыре человека обратились за медицинской помощью после атаки ВСУ на Рыльск в Курской области.
  • Об этом сообщил Александр Хинштейн.
КУРСК, 1 июл - РИА Новости. Четыре человека обратились за медпомощью после атаки ВСУ на город Рыльск Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Ранее в среду Хинштейн сообщал, что взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб при разминировании боевой части разбросанных с помощью БПЛА ВСУ взрывных устройств в Рыльске Курской области.
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"В результате атаки на Рыльск за медпомощью обратились четыре человека. У 39-летнего сотрудника полиции, раненного при детонации, минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правого плеча. У 52-летнего и 48-летнего мужчин минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения. Один из них — также сотрудник полиции", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
По словам губернатора, еще один пострадавший - сотрудник коммунальных служб.
"Все отказались от госпитализации. Им оказана первая помощь. Врачи будут наблюдать пострадавших амбулаторно. Еще два мирных жителя пострадали из-за повторной атаки противника. У 45-летнего мужчины и 72-летней женщины слепые осколочные ранения", - добавил он.
Хинштейн сообщил, что 45-летний мужчина от госпитализации отказался, женщина будет доставлена в Курск.
"Всем раненым желаю скорейшего полного выздоровления! На сегодня основные работы по разминированию взрывоопасных предметов в Рыльске завершены. Тем не менее прошу всех жителей: при обнаружении любого подозрительного предмета, пожалуйста, не приближайтесь и ни в коем случае не берите его в руки", – заключил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеРыльскКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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