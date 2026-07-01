Четыре человека обратились за медпомощью после атаки ВСУ на Рыльск

Краткий пересказ от РИА ИИ Четыре человека обратились за медицинской помощью после атаки ВСУ на Рыльск в Курской области.

Об этом сообщил Александр Хинштейн.

КУРСК, 1 июл - РИА Новости. Четыре человека обратились за медпомощью после атаки ВСУ на город Рыльск Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Ранее в среду Хинштейн сообщал, что взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб при разминировании боевой части разбросанных с помощью БПЛА ВСУ взрывных устройств в Рыльске Курской области.

"В результате атаки на Рыльск за медпомощью обратились четыре человека. У 39-летнего сотрудника полиции, раненного при детонации, минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правого плеча. У 52-летнего и 48-летнего мужчин минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения. Один из них — также сотрудник полиции", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

По словам губернатора, еще один пострадавший - сотрудник коммунальных служб.

"Все отказались от госпитализации. Им оказана первая помощь. Врачи будут наблюдать пострадавших амбулаторно. Еще два мирных жителя пострадали из-за повторной атаки противника. У 45-летнего мужчины и 72-летней женщины слепые осколочные ранения", - добавил он.

Хинштейн сообщил, что 45-летний мужчина от госпитализации отказался, женщина будет доставлена в Курск.