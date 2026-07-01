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Набиуллина: каждый четвертый рубль выдается бизнесу по нерыночным ставкам - РИА Новости, 01.07.2026
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15:26 01.07.2026
Набиуллина: каждый четвертый рубль выдается бизнесу по нерыночным ставкам

Набиуллина: каждый четвертый рубль выдается компаниям по нерыночным ставкам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Набиуллина заявила, что каждый четвертый рубль выдается российским компаниям по нерыночным ставкам.
  • Масштаб льготных нерыночных кредитов в экономике составляет 19 триллионов рублей.
  • Эффективность и производительность труда — основной ограничитель роста российской экономики, так как около половины предприятий испытывают дефицит рабочей силы.
С-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Каждый четвертый рубль выдается российским компаниям по нерыночным ставкам, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.
"Масштаб льготных нерыночных кредитов в экономике - 19 триллионов корпорациям. Это большая сумма. Это каждый четвертый рубль, выданный компаниям, выдается по нерыночным ставкам. Значит, кого-то поддерживаем, и здесь вопрос: насколько это связано с эффективностью", - указала глава ЦБ.
Эффективность и производительность труда - основной ограничитель роста российской экономики, объяснила Набиуллина. Так около половины предприятий в России говорят о дефиците рабочей силы. Компании видят спрос, готовы расширять производство, но им не хватает нужных специалистов.
При этом государство помогает корпорациям льготами, субсидиями в трудную минуту. "Это как спасательный круг", - подчеркнула глава регулятора.
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