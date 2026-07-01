Набиуллина: каждый четвертый рубль выдается бизнесу по нерыночным ставкам

Краткий пересказ от РИА ИИ Набиуллина заявила, что каждый четвертый рубль выдается российским компаниям по нерыночным ставкам.

Масштаб льготных нерыночных кредитов в экономике составляет 19 триллионов рублей.

Эффективность и производительность труда — основной ограничитель роста российской экономики, так как около половины предприятий испытывают дефицит рабочей силы.

С-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Каждый четвертый рубль выдается российским компаниям по нерыночным ставкам, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

"Масштаб льготных нерыночных кредитов в экономике - 19 триллионов корпорациям. Это большая сумма. Это каждый четвертый рубль, выданный компаниям, выдается по нерыночным ставкам. Значит, кого-то поддерживаем, и здесь вопрос: насколько это связано с эффективностью", - указала глава ЦБ.

Эффективность и производительность труда - основной ограничитель роста российской экономики, объяснила Набиуллина. Так около половины предприятий в России говорят о дефиците рабочей силы. Компании видят спрос, готовы расширять производство, но им не хватает нужных специалистов.